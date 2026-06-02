Opinió | a tort i a dret
Manresa victoriosa (al Congost)
A tots ens agrada guanyar, en persona o per delegació. L’atractiu per alguns esports creix quan un dels nostres acumula victòries i minva quan decau. El tennis no va interessar a les masses espanyoles fins que Manolo Santana es va posar a guanyar títols i va provocar un esclat d’orgull patriòtic. En els esports més populars el mecanisme s’aplica als equips: tendim a fer-nos seguidors del que sempre guanya –i aquesta afició massiva l’ajuda a continuar guanyant. Però si encadena derrotes i humiliacions, el cercle de l’amor es redueix. Vae victis, ai dels vençuts!, va dir el gal Brennus l’any 390 mentre s’enduia l’or de Roma. Quants carnets i abonaments no s’han deixat de renovar després d’un descens de categoria? A Manresa, fa anys, l’esport que atreia espectadors a les grades era el futbol, que omplia el camp del Pujolet quan el Centre d’Esports jugava a la tercera divisió estatal i promocionava per pujar a la segona. Però va arribar una dilatada mala ratxa i va enfonsar-se a les divisions «regionals», competint amb equips de poble. Mentrestant, la seva pròpia secció de bàsquet anava a més i arribava a la màxima categoria espanyola. Hi havia un equip que feia sentir orgull de ciutat i el nombre d’espectadors va anar creixent i creixent. Es va produir el sorpasso i avui si dius «l’equip del Congost» no penses en l’estadi de futbol sinó en el pavelló de bàsquet. La victòria alimenta l’afició i l’afició empeny cap a la victòria. Manresa és de bàsquet perquè el seu bàsquet és guanyador, i viceversa.
Ferrocates - L’estació Manresa Baixador dels FGC va sumar 218.089 pujades i baixades individuals durant tot el 2025 que, repartides entre totes les circulacions de l’any, donen una dotzena de passatgers per tren, de mitjana. Molt gran hauria de ser l’expectativa de multiplicació d’usuaris per justificar el perllongament de la línia fins la plaça d’Espanya!
Milions - Quan a Catalunya érem sis milions, a Manresa comptàvem a l’entorn dels seixanta mil. Ara les xifres són vuit milions i vuitanta mil. La Universitat Catalana d’Estiu a Manresa debatrà els reptes d’una Catalunya de deu milions. Fixem-nos-hi, perquè podria significar una Manresa de cent mil.
A l’agenda - La PAHC avisa d’un macrodesnonament a Manresa... el 23 de setembre. Temps per organitzar la defensa amb gent vinguda de tot el país.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: "A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula"
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner