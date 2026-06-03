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Opinió | Joan Corominas

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Manresa

40 anys de l’ascens del Sant Francesc

Aquest mes passat d’abril va fer quaranta anys d’una fita històrica per al bàsquet manresà: l’ascens del bàsquet femení Sant Francesc de Manresa a la Lliga Nacional Femenina per primera vegada. En aquell context, eren molt poques les ciutats de l’Estat -no més de cinc o sis- que tenien simultàniament equips masculí i femení a la màxima categoria estatal. Aquell ascens, va ser el reconeixement a tota una generació de jugadores, entrenadors, directius i famílies que van lluitar per aconseguir-ho en una època en què els recursos i la visibilitat eren molt més limitats que avui. Manresa sempre ha estat ciutat de bàsquet, però sovint no s’ha recordat prou aquella fita pionera del bàsquet femení. Aquell equip va obrir camí a moltes noies que després van continuar practicant aquest esport i va situar el nom de Manresa entre els equips importants del panorama estatal. Quatre dècades després, crec que és de justícia recordar i agrair a totes les persones que ho van fer possible, com a part de la memòria esportiva de Manresa.

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