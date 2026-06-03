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Opinió | Felix Martos

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Manresa

Carta d'un lector: "415 dies d’espera i una anul·lació 18 minuts abans"

Em dic Felix Martos Aranda i el proper divendres 5 de juny seré intervingut d’una cirurgia de pròstata amb làser d’holmi a l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Althaia, a Manresa. Escric aquesta carta no per qüestionar l’equip mèdic, sinó per denunciar públicament la gestió administrativa i la manca d’humanitat que he patit durant el procés. Quan entri a quiròfan hauran passat exactament 415 dies des que vaig signar el full de la llista d’espera (el 16 d’abril de 2025). Una xifra que supera els terminis de garantia de la sanitat pública i que m’ha obligat a recórrer a estaments oficials de defensa del ciutadà per reclamar davant la manca d’informació de l’hospital. Però el pitjor no ha estat l’espera, sinó el tracte. El passat 21 de maig per a una cita programada a les 15:00 hores, la meva intervenció va ser anul·lada a la planta -3 de l’hospital, a l’àrea d’ingressos per a cirurgia. En el mateix moment d’entregar el document signat del consentiment informat d’anestèsia, i a només 18 minuts de l’ingrés, em van comunicar la suspensió. La resposta en aquell moment de màxima vulnerabilitat va ser el silenci, al departament corresponent ja no hi havia ningú que em pogués donar una explicació ni una alternativa. Va haver de ser el personal de recepció de l’entrada principal qui, per bona voluntat, em facilités un correu electrònic com a única via de reclamació. Els hospitals es poden defensar amb protocols interns i justificacions jurídiques per emmascarar les suspensions, dels quals els pacients som aliens, però la realitat de les llistes d’espera no es pot maquillar. Darrere dels números hi ha persones que patim físicament i psicològica. Confio que aquest divendres es compleixi el dret a la meva salut sense cap més sorpresa d’última hora.

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