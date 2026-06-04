Opinió | tribuna
El ferrocarril no és el debat, sinó quin país volem
Cada vegada que es parla del futur ferroviari de la Catalunya Central, la discussió acostuma a girar al voltant de les noves linies, traçats o estacions. Però potser estem començant la casa per la teulada. El ferrocarril no és el debat. El debat és quin model de país volem construir i quin paper hi han de jugar Manresa i la Catalunya interior.
Abans d’aterrar projectes concrets, ens cal una mirada més zenital. Perquè una infraestructura no genera desenvolupament per si sola. Una infraestructura només amplifica un model territorial preexistent. Si aquest model concentra població, inversió i activitat en un únic espai metropolità, les noves connexions acabaran reforçant aquesta mateixa dinàmica.
Per això convé formular una pregunta incòmoda: volem que Manresa sigui una ciutat amb millor accés a Barcelona o volem que sigui una capital amb capacitat pròpia d’atraure talent, activitat econòmica i oportunitats? La resposta no és menor, perquè condiciona totes les decisions posteriors.
En aquest context, la prioritat és evident. Abans de dibuixar noves línies als mapes, cal disposar d’una R4 efectiva, per exemple. Resulta difícil defensar grans projectes ferroviaris mentre els serveis actuals continuen lluny dels estàndards que requereixen els ciutadans i les empreses. Abans de l’Orbital, abans del Transversal, abans de qualsevol nova infraestructura, cal demostrar que som capaços de fer funcionar correctament les que ja existeixen.
Tanmateix, reduir el debat a la connexió amb Barcelona també seria un error. Les bones xarxes ferroviàries generen fluxos en dues direccions. Si l’únic objectiu és facilitar la sortida de persones cap a l’àrea metropolitana, estarem consolidant un model de dependència. El repte és aconseguir que el ferrocarril també serveixi perquè empreses, inversions, coneixement i activitat arribin a la Catalunya Central.
Aquest és precisament un dels riscos que diversos pensadors del territori han assenyalat durant anys. Economistes com en Miquel Puig o urbanistes com en Manel Larrosa han alertat, des de perspectives diferents, sobre les conseqüències d’un pais excessivament concentrat. La qüestió de fons és si volem una Catalunya articulada al voltant d’una sola gran metròpoli o una xarxa de ciutats capaces de generar prosperitat des de diferents punts del territori.
La resposta té implicacions directes sobre l’habitatge i l’activitat econòmica. Si creiem en la capacitat de la Catalunya interior, no podem limitar el seu futur a l’acollida de grans plataformes logístiques. Necessitem un sòl industrial pensat, harmonitzat i amb criteri, indústria avançada, innovació, centres tecnològics i activitats capaces de generar ocupació qualificada. Cal que l’administració i la seva eina, Acció actuïn en aquesta direcció. Sense això, les millores ferroviàries poden acabar convertint-se simplement en eines per exportar talent cap a altres territoris.
Manresa està en condicions de liderar aquesta reflexió. Per dimensió, posició geogràfica i capacitat de centralitzar, ha d’exercir plenament el seu paper de capital de la Catalunya Central, reforçant especialment els vincles amb el Baix Llobregat Nord i els Vallès. Però liderar no significa reclamar infraestructures. Significa primer definir una estratègia.
I aquesta estratègia ha de partir del realisme. En una comarca amb la distribució poblacional del Bages, imaginar la desaparició del vehicle privat és una quimera. La mobilitat del futur serà més sostenible, però continuarà sent plural. El debat no és cotxe o tren. El debat és com combinar tots els instruments disponibles per millorar la competitivitat i la qualitat de vida.
Per això, abans de prendre decisions milionàries sobre noves infraestructures, el territori hauria de liderar estudis rigorosos que relacionin habitatge, activitat econòmica i mobilitat ferroviària. Necessitem menys eslògans i més dades. Menys política d’infraestructures des de Barcelona i més estratègia territorial des d’aquí.
Potser la gran pregunta no és quants quilòmetres de vies volem construir. Potser la pregunta és molt més transcendent: volem continuar gestionant el creixement de la Catalunya metropolitana o volem construir, d’una vegada, una Catalunya veritablement equilibrada?
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