Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Moció de Censura
Els articles 113 i següents de la Constitució espanyola regulen la Moció de censura. Bàsicament, ens diuen que ha d’estar presentada per un 10% dels diputats, que ha de contenir un candidat alternatiu, que no podrà ser votada abans de cinc dies i que necessita una majoria absoluta per prosperar. Si prospera el candidat alternatiu queda investit com a president.
Aquests dies el cap del PP ens diu que vol presentar una moció de censura instrumental. Per més que busquem en el dret comparat no trobarem una definició a l’acte proposat. La definició que ell ens dona és que si la guanya, el nou govern convocarà eleccions immediatament. Per què desvirtua la moció de censura Feijóo? No ho sabem, però la resposta podria ser quelcom semblant a «soc conscient que no tinc els vots, a veure si així els convenço» però en el mateix moment afirma que no negociarà amb cap d’ells.
En la història de la democràcia a Espanya, mai cap proposant tenia els vots en presentar-la. Tots ells van passar per darrere del faristol a presentar el seu programa de govern sense tenir els vots que asseguressin que la moció prosperés. Fins i tot la moció de Pedro Sánchez vers Mariano Rajoy no tenia els vots abans de ser presentada. Cal recordar que el PNB havia aprovat els pressupostos tot just una setmana abans i que Carles Puigdemont n’era del tot contrari. És més el vot favorable del PdCat va suposar el trencament definitiu entre Marta Pasqual i Puigdemont amb la defenestració d’aquesta última.
Arribats aquí cal reflexionar el perquè de les coses, del perquè Núñez Feijóo no vol pujar al faristol. Una possibilitat està en el fet que no vulgui ensenyar el seu programa abans d’unes eleccions, però també podria ser que no tingués gens d’interès en la moció de censura i únicament ho proposes per desgastar als seus rivals polítics. Però aquí desgasta amb la moció? PNB o Junts no ho sembla, en el seu món és del tot incompatible votar un president que també estigui recalçat per Vox. Als socialistes? El dir que presentaràs una moció no els desgasta gens, si de cas els podria desgastar si presentessis la moció i el contingut del programa presentat fos atraient per una part del seu electorat, però sense presentar-la, al govern no li té cap cost.
Un cop més el PP intenta fer els impossibles per mirar que Pedro Sánchez se’n cansi, i no s’adonen que la personalitat del president és tot el contrari, com més ataquen més fort es farà. En conclusió, la moció de censura instrumental no és res més que una nova posada de peus a la galleda del PP de Feijóo. I ja en van unes quantes. No sé si al final quedarà algú que cregui que està preparat per governar.
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