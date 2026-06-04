Opinió | LA SOBRETAULA
Territori sense nom
Els darrers temps, una paraula s’ha convertit en la reina indiscutible del llenguatge polític contemporani. I no és ‘transformació’, ni ‘resiliència’, ni ‘governança’, ni ‘sostenibilitat’. La paraula és: ‘territori’. Ara ja no vivim al Bages: vivim ‘al territori’. No es fan inversions a Manresa, Berga o Solsona: es fan ‘al territori’. I els consellers no visiten el Bages, Sallent, Cardona o Sant Vicenç de Castellet: van al ‘territori’. Fa gràcia - o més aviat poca- que qui més utilitza aquesta paraula sigui precisament qui vol transmetre proximitat i compromís amb la gent i amb els llocs. Com si els ciutadans no estiguéssim ja vacunats contra els discursos prefabricats i les fórmules buides de contingut. Abans, els polítics tenien el país al cap i la delicadesa de donar importància a cada racó anomenant-lo pel seu nom. Si més no, parlaven de comarques, que és la manera que tenim a Catalunya d’organitzar el país: un conjunt de municipis que comparteixen característiques geogràfiques, històriques, econòmiques, culturals o socials i que constitueixen un espai de relació i organització supramunicipal. Ara no. Ara tot és una massa homogènia amb identitat difosa, una mena de puré administratiu sense grumolls. Trobes ‘territori’ per tot arreu. És com l’all i julivert que serveix per amanir-ho tot o com el quètxup que acaba tapant tots els gustos. I alerta, perquè això no és innocent. Quan s’eliminen els noms, es dilueix la identitat. No és el mateix dir que ‘cal millorar la mobilitat al territori’ que reconèixer que cada matí la C-55 es converteix en un viacrucis entre Manresa i Castellbell. No és el mateix dir que ‘el territori es despobla’ que admetre que hi ha pobles del Solsonès que perden serveis i oportunitats any rere any. S’ha de parlar de territori amb propietat: el territori català, la divisió territorial, territori verge o saturat, el territori d’un municipi, despoblament territorial... Els noms importen perquè expliquen històries, identitats i realitats. Ens situen al mapa i ens connecten amb allò que som. Potser algun dia veurem un polític conseqüent capaç de fer una roda de premsa sencera sense pronunciar ni una sola vegada la paraula ‘territori’ i dient cada lloc pel seu nom. Seria gairebé tornar als orígens ‘pujolians’. Fins i tot podria semblar algú que coneix el país i que se l’estima. Perquè estimar un territori comença per saber com es diu. Les coses que ens importen tenen nom propi. Mentrestant, els ciutadans —cada vegada més desencisats davant de discursos despersonalitzats i uniformes— continuarem intentant esbrinar si, quan ens parlen de ‘territori’, es refereixen a casa nostra, a la del costat o a la de més enllà, o simplement a un país que es diu Catalunya. Quan es fan servir eufemismes per no dir les coses com són es fa creure allò que no és. És com dir ‘migrant’, per no dir ‘immigrant’ o dir ‘festes d’hivern’ per no dir ‘Nadal’. Després ens queixem quan la gent s’escolta massa i es creu alguns discursos només perquè diuen allò que pensen. Parlem clar i no confonguem o acabarem assimilant el territori a una reserva rural on encara es parla català.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa