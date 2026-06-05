Opinió | evangeli
Josep Maria Margenat
El Cos, la vida per al món
La molt recent encíclica Magnifica humanitas de Lleó XIV ens proposa una possible i interessant via d’accés a la qüestió del Cos del Crist quan declara que la potència de la intel·ligència artificial «segueix lligada exclusivament al tractament de dades: les denominades intel·ligències artificials no viuen una experiència, no posseeixen un cos, no passen per l’alegria i el dolor, no maduren en les relacions ni coneixen des de dins el que signifiquen l’amor, el treball, l’amistat i la responsabilitat. Tampoc tenen una consciència moral: no jutgen el bé i el mal, no capten el sentit últim de les situacions ni assumeixen el pes de les conseqüències. Poden imitar llenguatges, comportaments, valoracions; poden simular empatia o comprensió, però no coneixen el que produeixen, perquè no resideixen en l’horitzó afectiu, relacional i espiritual en el qual l’ésser humà es torna savi» i segueix «no és l’experiència de qui es deixa modelar per la vida i creix en el temps per mitjà de decisions, errors, perdó i fidelitat; és més aviat una adaptació estadística a partir de dades i retroalimentacions, que pot ser molt eficaç, però no implica un creixement interior». Celebrar el Corpus Christi, el misteri eucarístic, significa re-cordar (tornar al cor viu) que Crist, el Senyor, que va caminar pels camins polsosos d’aquelles terres de Galilea, la Judea i altres pròximes, va tenir un cos carnal, carn de Crist, formada durant nou mesos en el si virginal de María. Crist va suar, va tenir gana, va tenir son, es va cansar, va plorar. En resum, va viure. Jesús de Natzaret, el Senyor, el Crist, no és una magnífica idea abstracta, sinó un cos adolorit, mort i ressuscitat que ens va obrir un camí per a la vida.. Celebrar el Corpus Domini, la festa de Déu en la terra significa celebrar que Déu es va fer carn, la paraula encarnada Sant Joan conclou el seu capítol sisè amb l’estranyesa, la paradoxa, d’aquells oients del Senyor. «Com pot donar-nos aquest la seva carn per a menjar?». Jesús el Crist respongué: “si no mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no teniu vida en vosaltres”. El Crucificat ens porta un camí obert per a aconseguir la Vida. El Ressuscitat saluda als seus amb la pau, una pau «desarmada i desarmant», i els proposa un camí de vida. Aquest és el camí cristià, l’obert per Jesús el Crist, La festa del Corpus ens capacita per a recórrer aquest camí amb la mirada ben alta.
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