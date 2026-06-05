Opinió | EL CROQUIS
Equilibris econòmics i lingüístics
No cal insistir-hi gaire: la calor poc habitual ha estat altra vegada el tema de conversa normal d’aquests darrers dies. Cal esperar que aviat s’anirà atenuant i que no n’haurem de parlar tan sovint perquè més enllà de la calor que puguem haver de suportar hi ha temes molt destacats que val la pena de tenir ben presents. Un és el finançament català, una qüestió que des de fa anys ha aixecat polèmiques força sorolloses i que caldrà veure si ara s’aconsegueix trobar-hi una solució satisfactòria. El tema bàsic és prou conegut: fins ara Catalunya sempre ha aportat a l’Estat, en forma d’impostos de tota mena, molt més del que n’ha rebut a través d’inversions estatals directes a Catalunya o en imports per finançar l’activitat de la Generalitat. Millorarà ara aquesta situació? Caldrà veure si es va rectificant perquè havent aportat força més a l’Estat que d’altres autonomies no és just que els recursos finals de què disposa la Generalitat no permetin cobrir prou satisfactòriament les necessitats d’inversió que el nostre país requereix i que habitualment es van ajornant fins que hi hagi mitjans econòmics suficients que puguin cobrir el seu cost.
Passant, com és habitual a una altra qüestió, cal fer notar que de vegades sorgeixen polèmiques que sorprenen per la seva inconsistència. Sembla, per exemple, que algú havia decidit que les paraules del Papa a Barcelona a l’església de la Sagrada Família, justament el dia que farà cent anys de la mort d’Antoni Gaudí, havien de ser en castellà. Si realment era així caldria saber qui, o quin organisme, eclesial o no, ho havia decidit. Sembla mentida que algú pogués prendre una decisió així, respecte d’un acte que tindrà lloc en un monument radicalment català i barceloní, construït per un arquitecte que era del tot conscient i defensor de la seva pròpia catalanitat. Però al final algú es va adonar de l’error i allò que s’havia de fer en castellà s’acabarà fent realment, tal com és lògic i correspon, en la llengua pròpia del país i de Gaudí.
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