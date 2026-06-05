Opinió | PEDRA SECA
Sant Jordi també serà patumaire
De Sant Pere a Sant Jaume: a la Patum li falta el guardó català que tenen centenars de persones i entitats
La Creu de Sant Jordi és la segona distinció més destacada de les atorgades a Catalunya. Només la supera la Medalla d’Or de la Generalitat. Tenen creus del sant capadoci tres colles castelleres o els Pastorets de Calaf. L’any passat la va rebre l’actriu Loles León i, el 1995, el mestre de periodistes Josep Maria Cadena, mort aquesta setmana. Se’n donen quaranta cada anualitat.
En una transversalitat inèdita al país, la Patum abasta àmbits que van molt més enllà del que se’n podria dir la festa central. La setmana passada hi va haver la del barri de la Pietat, una mena de preludi o succedani; els divendres hi ha la versió infantil i els dimarts se celebra la més tendra de totes, la de La Llar, amb persones amb diversitat funcional. Al final d’aquesta tan emotiva, un cèlebre xarcuter berguedà va demanar l’honor del sant patró català a la televisió local. Aquesta proposta improvisada va “pujar” de seguida al balcó municipal, on hi havia Josep Rull, president del Parlament, el qual va recordar que era competència de la consellera de Cultura.
L’alcalde Sànchez se n’ha fet seu el repte i creu que Berga «se la mereix». La primera qüestió a tenir en compte és que, per aconseguir-la, cal demanar-la, ja sigui la mateixa entitat interessada o a través de tercers. Es lliuren cada 23 d’abril. L’any vinent serem a pocs dies de l’inici de la campanya de les eleccions municipals. Crec que seria cosa feta si qui li correspon fa la feina prèvia: una carta a la consellera, recollir tots els suports externs possibles i una bona pressió mediàtica. Es concedeix segons la norma oficial «per serveis destacats a Catalunya». Tenint en compte que el batlle de la CUP ho vol deixar, seria un colofó impecable. Només cal que vagi amb compte amb la burocràcia habitual. Si per Sant Jordi apareix amb una caixa de vellut buida o plena d’excuses en lloc de la creu santa, donarà un disgust a molts berguedans.
Tot és política i potser demanar o obtenir aquest guardó també ho és. Aquesta carpeta social sempre ha estat present a la Patum, a disgust de molts patumaires, els que només volen ballar, saltar i gaudir. Aquest any les guites s’han manifestat a favor dels sindicats de professors el matí de Corpus i en contra del feixisme al vespre, amb pancartes al llom de les mulasses. Mentre Orriols, a la part alta del balcó, entomava la pluja i la protesta d’una bona part dels assistents. Eren qui es consideren la seva antítesi mostrant-li pancartes en contra. Fins i tot una d’elles feia un curiós oxímoron i una descoberta de subconscient: «No toleris la intolerància».
En una topada parlamentària entre les diputades Alba Camps (ERC) i Sílvia Orriols (AC), aquesta situava l’origen de la Patum al segle XIV, el fet és que el primer document datat és del 1454. Sant Jordi és el patró de Catalunya des del 1456. Un patumaire més.
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