Opinió | només és una idea
En què somien els peixos?
De nit, al mar hi ha una bona colla d’espècies depredadores que busquen les seves víctimes, però el que s’hi fa més és dormir. Les maneres de fer-ho són extraordinàriament diverses. Dofins i taurons no necessiten posar el cap al coixí: els dofins, sempre prodigiosos, adormen mig cervell i es mantenen més o menys actius amb l’altre mig; els taurons, tan espartans, han après a dormir sense aturar-se i reduint l’esforç natatori gairebé a zero. Les morses porten el coixí posat: tenen uns flotadors al coll semblants als inflables que fem servir per dormir als avions, els activen, queden suspeses en posició vertical i es llancen en braços de Morfeu. D’alguna manera, dormen dretes.
Els peixos són més vulnerables i el que fan és amagar-se tan bé com poden. El peix lloro tropical, que és força gros i li costa passar desapercebut, hi afegeix una capa de seguretat addicional: s’envolta d’una capa de moc que dificulta que els depredadors puguin detectar-lo per l’olor. La imaginació al poder ja era la norma a la natura molt abans del Maig del 68.
La majoria de la gent tendeix a considerar els peixos uns éssers llefiscosos que no són ben bé animals, sinó un terme mitjà entre els animals i les coses, i per això poden ser exhibits moribunds a les peixateries d’una manera que mai no admetríem que es fes amb un conill en una carnisseria. Per la mateixa raó, es tendeix a pensar que, si dormen, ha de ser amb un son rudimentari; res a veure amb el nostre, amb el del nostre gos o el del nostre gat, que estem convençuts que dormen pràcticament com humans i somnien amb les mateixes coses que nosaltres. O amb nosaltres, directament.
Per això és molt interessant un estudi publicat a Nature Communications que conclou que el peix zebra, una humil espècie tropical molt present als aquaris, dorm durant la major part de la nit i el seu son té tres fases; la més profunda és la central, durant la qual els seus ulls vibren amb un moviment coordinat. Els científics també han pogut observar que, en cada fase del son, s’activa una part concreta de la seva estructura neuronal. I tot això, ja ho veuen, s’assembla d’allò més al que fem nosaltres durant el son REM. Serà el peix zebra una excepció? Difícilment. Segurament aquest esquema es reprodueix en moltes espècies similars. Resultarà que, una vegada més, descobrim que no som tan especials, i que els peixos estan molt més a prop de nosaltres que del bròquil o dels espàrrecs, per sorprenent que pugui semblar.
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