Opinió | TRIBUNA
La ‘casita’ de Bad Bunny
S’està parlant molt en xarxes socials de Bad Bunny, el cantant de reggaeton mundialment famós que abarrota estadis amb milers de fans que acudeixen amb fervor als seus concerts.
El porto-riqueny va rebentar en popularitat a partir de la seva participació a la Superbowl a Santa Clara, Califòrnia. La seva impactant actuació li va valer un reconeixement encara més gran entre la comunitat llatina, que el venera gairebé com un líder espiritual. Tanmateix, i malgrat l’èxit indiscutible dels seus concerts, Bad Bunny està sent el protagonista d’una polèmica centrada en un espai singular dels seus concerts anomenat «la casita». Aquest és un lloc destacat dins del recinte que representa una d’aquelles cases humils caribenyes que connecta amb la vida senzilla, la dels veïns, la de la vida simple que tant reivindica el cantant en els seus temes; temes que parlen gairebé sempre de l’orgull de ser caribeny, de qüestions socials com el rebuig a la masculinitat tradicional, la crítica a la desigualtat social; en fi, un llistat de reivindicacions pròpies d’un activista com suposadament és ell.
Tot i això, aquesta ‘casita’ ha generat una forta controvèrsia, perquè pel que s’ha pogut veure, hi estaven convidats únicament gent rellevant, futbolistes, ‘influencers’, models de mig pèl i sobretot dones reclutades entre el públic, triades per l’organització que durant el concert representen el paper de figuració que belluga el cos a ritme del reggaeton. He vist imatges i la veritat és que en el context de les xarxes és força ridícul veure aquestes noies, el patró de les quals obeeix al de la típica amb ‘short’ atapeït i top mínim, que fa l’impossible per guanyar-se l’atenció del cantant en el moment en què aquest s’acosta a cantar a l’esmentada ‘caseta’.
Tant contoneig, tant paripé, tanta imatge contrària al feminisme imperant avui dia posa la pell de gallina i sorprèn venint d’un activista social.
No és estrany, doncs, que es critiqui l’exultant masclisme i que ell hagi d’ara endavant rectificat. «Venen els canvis» ha dit, així que a partir d’ara la selecció de candidats a la ‘caseta’ serà menys heteronormativa i hi haurà gent de la talla trenta-vuit cap amunt.
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