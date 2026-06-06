Opinió | VEIENT-LES PASSAR
Fotos sense ànima
El manresà Joel Badia parla amb passió de la seva feina a la contraportada del Regió7 de dimecres passat. Amb la seva càmera de vídeo, el Joel, que també és fotògraf, s’ha especialitzat en el món dels documentals i ha treballat especialment en històries que connecten la muntanya amb l’aventura. Referint-se als avenços tècnics, fa una reflexió que resumeix tot el seu treball: «Avui en dia és molt fàcil capturar imatges espectaculars, fins al punt que les hem acabat normalitzant. Amb un petit dron pots aconseguir plans impressionants. En canvi, les històries continuen tenint la capacitat de sorprendre i emocionar». I més endavant, referint-se a la proliferació d’imatges que es multipliquen per les xarxes socials, posa el dit a la nafra amb una sentència irrefutable: «Instagram està ple d’imatges espectaculars però buides de contingut». Si hagués de posar una cançó de fons a la seva frase, seria «Bella sin alma».
La mateixa paraula «espectacular», que abans s’utilitzava amb la mesura que feia al cas, ara es pronuncia dia sí, dia també, amb una freqüència que l’acaba desvirtuant, igual com aquells medicaments que de tant abusar-ne acaben sense fer-nos cap efecte. N’hi ha moltes d’imatges que són espectaculars, sí, però que no tenen ànima ni deixaran cap rastre. És una espectacularitat d’efecte momentani i caducitat instantània. Les fotos que de debò ens han impactat i que han fet història segueixen sent les de Dorothea Lange, Robert Capa, Cartier-Bresson... o les de Català-Roca, Colita, Pilar Aymerich... I també les d’algú més proper com les del manresà Antoni Quintana Torres que guarden per sempre els escenaris de la nostra memòria i il·lustren els nostres records. Apurant-ho més, hi podríem incloure també moltes fotos familiars que, sense gaire qualitat tècnica, tenen un gran valor sentimental i, algunes vegades, fins i tot documental. Cap de totes aquelles imatges no va ser mai espectacular, però una sola d’elles val per deu mil de les que saturen diàriament les xarxes.
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