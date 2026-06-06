Opinió | Lletres de canvi
Quan la universitat i l’empresa caminen juntes
Fa uns dies vaig tenir l’oportunitat d’assistir a una jornada organitzada pels estudis d’Empresa d’UManresa amb motiu de la presentació del llibre Model DO, del degà Marc Bernadich. Més enllà de l’interès de les reflexions que es van compartir al llarg de la sessió, l’acte em va fer pensar en una realitat que sovint no posem prou en valor: el paper fonamental que la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i UManresa han tingut en la transformació de la Catalunya Central.
En uns temps marcats pel canvi constant, les empreses afrontem reptes cada vegada més complexos: la digitalització, la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, la manca de talent o la necessitat d’adaptar-nos a mercats cada cop més exigents. En aquest context, el coneixement s’ha convertit en un dels principals factors de competitivitat dels territoris.
Durant la jornada, el president de Pimec, Antoni Cañete, va afirmar que només aquells països i territoris que apostin decididament pel coneixement seran capaços de liderar els canvis que tenim al davant. És una afirmació que comparteixo plenament. I si parlem de coneixement a la Catalunya Central, és impossible no destacar la contribució que la UVic-UCC i UManresa han fet durant les darreres dècades i m’ atreveixo a afegir que tenim una de les millors universitats del país on empresa i coneixement treballem conjuntament.
La universitat és molt més que un centre de formació. És un espai on es genera talent, es promou la recerca, es transfereix coneixement i es creen oportunitats. És un motor de progrés econòmic i social. I, sobretot, és una eina de transformació territorial.
La consolidació d’un projecte universitari fort a la Catalunya Central ha permès que milers de joves puguin formar-se prop de casa seva, contribuint a retenir talent, a atraure professionals i a reforçar la competitivitat de les nostres empreses. En un país on sovint es concentren recursos i oportunitats a les grans àrees metropolitanes, disposar d’una universitat arrelada al territori és un actiu de valor incalculable.
Però si hi ha un aspecte que diferencia especialment el model d’UManresa és la seva capacitat per connectar amb el món empresarial. No es tracta només de formar futurs professionals, sinó d’escoltar les necessitats de les empreses, entendre els canvis que s’estan produint i incorporar aquesta mirada a les aules. Aquesta relació bidireccional és, probablement, una de les claus de l’èxit.
Les reflexions d’en Marc Bernadich també van en aquesta direcció. Quan parla de la necessitat de generar entorns que facin aflorar els talents, d’orquestrar les capacitats de les persones o de desenvolupar organitzacions capaces d’adaptar-se permanentment als canvis, està descrivint alguns dels elements que avui resulten imprescindibles per construir empreses més competitives i societats més pròsperes.
Una de les idees que planteja és la de «prosperitzar»: generar les condicions perquè les persones, les organitzacions i els territoris prosperin. És una expressió suggeridora perquè posa l’accent en la creació de valor a llarg termini. I precisament això és el que representen institucions com la UVic-UCC i UManresa: una aposta sostinguda pel coneixement, el talent i el desenvolupament del territori.
Quan la universitat i l’empresa caminem juntes, quan el coneixement es posa al servei de les necessitats reals de la societat i quan existeix una voluntat compartida de construir futur, els resultats arriben. No només en forma de titulacions, recerca o innovació, sinó també en forma de prosperitat, cohesió i oportunitats per al conjunt del territori.
En un moment en què el futur es construeix a partir del talent i del coneixement, continuar reforçant aquesta aliança entre universitat i empresa no és només una bona notícia. És una necessitat estratègica per a la Catalunya Central.
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