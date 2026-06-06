Opinió | tribuna
Universitat Catalana d’Estiu, més oberta que mai
Lluny queda l’abril de 2017 quan una delegació de Gest!, encapçalada pel nostre president Josep Sinca, vàrem proposar a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu la possibilitat de fer una edició reduïda a Manresa de la Universitat que es fa a Prada de Conflent. Han passat els anys i han anat passant 7 edicions, hem dialogat sobre els drets individuals i col·lectius, hem analitzat el paper de les ciutats mitjanes, hem debatut sobre el turisme sostenible, hem valorat els canvis demogràfics o hem reflexionat sobra el sistema educatiu… I arribem a la vuitena edició amb l’experiència acumulada i volem parlar de l’equilibri fràgil entre la població i els recursos introduint canvis significatius amb la proposta de taules rodones dinàmiques que incentivin la participació de més ponents.
Un repte que ens hem marcat per aquesta edició és transmetre a tothom que l’UCE-Manresa està pensada i concebuda per a tots els públics, que ningú es pensi que va dirigit a un cercle erudit de la cultura. Els debats que hi presentem són de plena actualitat i afecten directament les persones; a qui no li preocupa el risc climàtic com a factor desestabilitzador?, o les necessitats d’energies renovables, o l’augment de la població d’edat avançada o el manteniment personal de la salut o el sorgiment de noves activitats econòmiques o la política de l’habitatge... Doncs exactament de tot això i encara més en parlarem a aquesta edició, i sempre des de la veu de ponents amb expertesa acadèmica en cada una de les temàtiques exposades.
Comptem també amb el suport de Cineclub Manresa, que coordina la projecció de pel·lícules i documentals que tracten sobre els temes debatuts. Un altre element important a destacar és la gratuïtat en la inscripció, entenem que l’economia no ha de ser un obstacle per participar d’una activitat cultural com la que oferim a l’UCE-Manresa i l’ajust de despeses, la voluntat de l’Ajuntament i la participació d’empreses col·laboradores ho han fet possible.
Des de Gest!, voldríem animar a tothom a participar d’aquesta edició, que tindrà lloc del 25 al 27 de juny a l’Auditori de la Plana de l’Om. Ens adrecem a estudiants, a professionals de les temàtiques programades, etc. I en qualitat de sèniors que ens identifica convidem molt especialment el segment cada cop més rellevant de persones que, havent deixat l’activitat professional, creiem necessari mantenir-nos actius socialment i valorem estar ben informats per afrontar els reptes i els canvis que ens tocarà viure.
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