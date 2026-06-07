Opinió | Amb les garrofes
Josep Huguet
Els treballs del Papa
En els darrers dies s’ha fet públic l’acord de govern a Dinamarca entre socialdemòcrates, liberals i verds, amb suports externs de minories d’esquerra. La primera ministra Mette Frederiksen, repeteix al davant d’una coalició de centre progressista i europeista que evitarà un govern conservador, d’ultradreta i antieuropeista. Frederiksen es caracteritza per un programa social i nacional sense complexos. Una nació de 5 milions d’habitants vol controlar que la immigració no la desbordi i que es pugui acollir en condicions d’integració social i cultural. Per altra part, la desindustrialització i la dependència tecnològica extra europea, porta al govern danès a invertir directament en indústria i tecnologia i a estatalitzar allò que són serveis essencials. Finalment, davant la fatxenderia de Trump respecte Groenlàndia, ha defensat el dret a l’autodeterminació del país i ha reclamat una defensa militar europea unida, en el moment en que els EUA han liquidat l’OTAN. Resumint, un programa social ordenat, que aposta per la no dependència de les tecnooligarquies i per la resistència davant els hegemonismes.
Una música similar ha sonat en l’Encíclica del Papa Lleó XIV Magnifica Humanitas. Es podria dir que en termes polítics aquesta es mou en una centralitat progressista socio-liberal-verda. Per comentar-la, no em centraré en el tema que ha donat més titulars: les amenaces i oportunitats de la IA i l‘advertiment sobre qui la controla. Vull destacar alguns aspectes col·laterals que poden ser d’interès.
En el Capítol quart: «Custodiar l’humà en la transformació. Veritat, treball, llibertat», el Pontífex alerta que «l’ús de les plataformes digitals i els sistemes d’IA accelera els canvis profunds en la comunicació pública i política. Eines que podrien afavorir el debat i la participació sovint s’utilitzen per construir narratives esbiaixades i difuminar els límits entre allò veritable i allò fals (....) Una informació veraç, de fet, no sorgeix d’un control centralitzat o automatitzat.
En el discurs públic, la veritat dels fets té una dimensió racional, ja que requereix verificació, contrast de fonts i responsabilitat argumentativa; però encara més és relacional: es construeix a través de vincles de confiança i pràctiques compartides (...)La recerca de la veritat és un element essencial per a la democràcia, que és en ella mateixa un instrument de participació en el bé comú.»
Per aquests raons, Lleó XIV incideix en els processos educatius que «requereixen temps per madurar, una confrontació amb la realitat més enllà de les aparences i un camí pacient. La qüestió és fonamental, perquè tota tecnologia educa qui la utilitza. Educar en l’ús de la IA implica, per tant, educar per decidir quan i per què no utilitzar-la.»
En l’apartat «La dignitat del treball en la transició digital», el Papa remarca que «el treball no és un simple instrument, sinó que expressa i acreix la dignitat de la nostra vida. És una necessitat inherent a la condició humana, un camí habitual cap a la maduresa, el desenvolupament i la realització personal. En aquesta òptica, les ajudes econòmiques als pobres continuen sent a vegades necessàries en situacions d’emergència, però no es poden convertir en l’única resposta, ja que l’objectiu és oferir a cada persona les condicions per viure dignament a través del seu treball.»
El text parla de com el treball no es pot valorar només com un mitjà de subsistència, sinó com un espai d’expressió, de relacions i de contribució a la comunitat. El treball ha de garantir els ingressos per a la supervivència de les famílies però, tot i que la societat en garantís la supervivència sense treball, la inactivitat forçada, l’absència de responsabilitats, la manca de compromís i d’estímuls quotidians, significaria l’empobriment humà i cultural. Hi hauria progrés material però regressió antropològica. «El treball no és només font d’ingressos, sinó un àmbit decisiu en què es forma la identitat, es teixeixen amistats i relacions, s’aprenen responsabilitats concretes i es discerneix la pròpia vocació. Quan l’accés a l’ocupació es veu obstaculitzat per altes taxes de desocupació, sistemes de formació inadequats o barreres estructurals, molts joves veuen bloquejat el seu camí cap a la realització personal i professional». En aquest apartat dedicat al treball, Lleó XIV demana a l’Estat que doni suport a l’activitat de les empreses per a crear condicions favorables per a l’ocupació. I acaba dient que «en una època de profunds canvis tecnològics, es necessita una creativitat política «a favor de l’ocupació» que situï en el centre la família i les noves generacions, si no volem que els avenços econòmics es tradueixin en noves formes d’inseguretat i exclusió.»
A l’Estat del Vaticà, per la seva dimensió, no li caldrà demostrar com s’apliquen aquestes recomanacions papals sobre el treball. En tot cas, sempre és interessant que, amb totes les seves importants contradiccions, el Papat catòlic reflexioni sobre els grans temes universals en temps tan desconcertants.
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