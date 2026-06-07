Opinió | la moció impossible
Manuel Sánchez
Feijóo, bufar i xarrupar... tot no pot ser
Diuen que un director de diari en un conflicte a la redacció va cridar: «Quin procés de jivarització mental t’ha portat a fer això?». Això em recorda l’erràtica estratègia política d’Alberto Núñez Feijóo. És difícil entendre l’obstinació del líder del PP per buscar una moció de censura que és missió impossible. Excepte perquè Vox li ho demand cada dia, resulta incomprensible que Feijóo hagi estat tota la setmana suplicant suports. El pitjor per al dirigent popular és la resposta rebuda. Junts per Catalunya li va oferir anar a negociar amb Carles Puigdemont a Waterloo, sabent que això era inacceptable per al PP. Al PNB, li diuen cada dia que no compti amb ells. Ja han demanat que no els hi preguntin més. Cal recordar que Feijóo ha promès derogar la llei d’amnistia quan arribi al Govern. Es va oposar als indults perquè «legitimen delictes». Té una llista de desqualificacions contra els independentistes en aquests tres anys, més la seva oposició a usar les llengües cooficials a la UE. Amb el PNB la llista de greuges no és menor. Des de la seva bel·ligerant oposició a la devolució del palauet a París d’aquest partit, fins a la seva oposició al Senat a noves transferències. I Isabel Díaz Ayuso, en la Conferència de presidents ,va sortir de la sala perquè el lehendakari va fer la seva intervenció en euskera. Ara ofereix a aquests partits una moció de censura per convocar eleccions i promet que al Govern no hi haurà ningú de Vox. L’exministre José Manuel García-Margallo,va anar més enllà proposant que es presenti a president una persona neutral amb l’única fi de cridar a les urnes. Un columnista, en mode irònic, va publicar que la desesperació de Feijóo és tal que no descarta que li demani els vots a Sánchez. Vox porta al seu programa derogar l’Estat autonòmic però, sobretot, PNB i Junts saben que el seu electorat no els perdonaria unir els seus vots a l’ultradreta per a un canvi de Govern. Feijóo, des que va arribar, ha demostrat que llegeix molt malament l’escenari polític i ha tingut poca cintura. La seva estratègia ha consistit a tirar la bomba atòmica contra el Govern cada setmana amb poc èxit, però encara s’espera la seva proposta política. A més, té el llast, al seu discurs i a la seva actuació, de la dependència de Vox. Sense anar més lluny, ha pactat el Govern de Castella i Lleó amb l’ultradreta, i falta Andalusia. No es pot xarrupar i bufar al mateix temps. Al líder del PP tot aquest temps li ha faltat aquesta dita que s’usa en l’argot futbolístic: parar la pilota i mirar el camp.
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