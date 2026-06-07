Opinió
L'interès humà o la crònica de successos
Cada novetat relacionada amb el cas del veí de Navarcles que va ser assassinat a casa seva l'octubre de 2021 ha suscitat un gran interès al municipi, la Catalunya central i el conjunt del país. El fet que el veredicte l'emetés un tribunal popular a l'Audiència de Barcelona el va fer més atractiu per als mitjans de comunicació.
Rere els titulars sobre declaracions, condemnes i recursos per delictes com aquest, s'oculta el patiment de les famílies, sobretot de les víctimes, les quals rarament apareixen per expressar-se en els relats que construïm els periodistes. Encara resulta més extraordinari que els juristes s'expliquin, des d'un punt de vista tècnic, però també personal.
Aquesta segona dimensió és necessària per entendre el funcionament del dret penal, l'eina de què disposen les democràcies per arribar, amb rigor i garanties, a una veritat difícil de delimitar. I és igualment convenient per a la comprensió del que viuen, pensen i senten els professionals de la justícia: advocats, fiscals, jutges, magistrats...
Després de la condemna inicial, la lletrada que va exercir l'acusació particular en el procediment de Navarcles va oferir el seu testimoni i va tractar de donar veu als seus representats, els parents del difunt. I nosaltres no vam ser capaços de reflectir l'interès humà de la història perquè sovint no anem més enllà dels detalls més cridaners de les cròniques de successos. L'advocada de la família va accedir a parlar amb la intenció de recordar el dolor el dolor de les víctimes; la premsa la va sentir, però no la va escoltar.
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