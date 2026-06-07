Opinió
Gonçal Mazcuñán i Boix
A veure si el Papa porta bones notícies
Els que m’estimen em renyen perquè cap diumenge no trobo un tema per a la reflexió optimista. Un punt de vista positiu de la realitat que ens envolta? Aquesta setmana, per exemple, tenim èxtasi de Patum fins avui al vespre, amb protagonisme informatiu arreu del país i enllà. I la Fira ViBa, que per novè any dona a conèixer el patrimoni vitivinícola i els cellers on s’elaboren els millors vins de la DO Pla de Bages, reconeguts arreu. I, com a contrapunt, la notícia que l’aigua de Manresa ja té més bon gust des que una coberta dels dipòsits on la tracta Aigües de Manresa ha disminuït el procés de fotosíntesi que l’afectava negativament. Permeteu que recordi ara l’admirat Josep Alabern: sempre havia defensat que l’aigua de Manresa, en gerra sortint de la nevera, era extraordinària i que si pagàvem una mica més, es comprometia a fer-la rajar amb gas per l’aixeta. Optimista, positiu, engrescador com ningú, l’Alabern de les Aigües. De pel·lícula, com la ciutat que llueix catifa vermella per reverenciar la icona incombustible de Plàcido i només es transforma quan esdevé plató cinematogràfic de sèries i films de productores que dominen el mercat mundial. Tanmateix, així i tot... el dia a dia és tossut i li sobren fets i gent que no paren de tocar el voraviu al més optimista i positiu ciutadà d’aquest món. Ara mateix, per exemple, tenim un neguit sobrevingut amb la decisió de la Conferència Episcopal Espanyola de menystenir el català en la cerimònia de benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, justament el dia que s’honora la mort d’Antoni Gaudí, català confés i víctima de persecució per defensar la seva llengua. Per si no fos prou oportuna la discriminació, TVE ha recollit les declaracions d’un damnificat per abusos sexuals assenyalant que Montserrat (també escenari de la visita papal) és el km zero de la pederàstia a Espanya. I si passem a la pàgina política veiem que Feijóo s’escagarrina i fuig d’estudi quan el conviden a Waterloo per negociar amb Puigdemont com culminar la seva croada per ocupar la Moncloa, o que a l’incontinent Villarejo no li fan cas els jutges ni els periodistes que voldrien tapar el judici pel cas Kitchen que implica alts càrrecs del PP (l’únic partit condemnat per corrupció, de moment). Si a tot això hi afegim la certesa que continuem en mans dels desequilibrats morals/mentals que ordenen matar gent a Ucraïna, Líban i Iran, o que a un noi autista l’han amenaçat, agredit, robat i espantat per vida al centre de la ciutat sense que hi hagi hagut cap manifestació de condemna, per l’estil de la que es va fer dies enrere per una agressió racista i xenòfoba a quatre dones musulmanes... què voleu que us digui, estimats? Sense revolta, aquest diumenge és com tots els altres.
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