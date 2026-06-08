Opinió
Alçar la mirada per humanitzar el món: el Papa Lleó a casa nostra
Benvingut el qui ve a la nostra terra. Benvingut el papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya, a Barcelona i a Espanya com a missatger de pau, com a defensor de la dignitat humana i com a predicador de l’Evangeli.
Ve amb els valors de Jesús al cor, a la ment i a la mirada. No arriba per alimentar divisions ni per entrar en batalles partidistes. Ell mateix ha deixat clar que no vol que la seva visita sigui polititzada. Ve com a pastor, com a missioner, com un home que porta dins del cor el clam dels pobres, dels migrants, dels qui pateixen les conseqüències de les guerres i dels conflictes oblidats.
Vivim temps convulsos. Temps de crispació, de por i de desencís. Massa vegades ens acostumem al soroll, a la confrontació i a mirar cap a una altra banda davant el dolor dels altres. Per això crec que el lema d’aquesta visita és profundament encertat: alçar la mirada. Mirar la creu que corona el temple de la Sagrada Família i deixar que aquesta mirada ens elevi per damunt dels interessos petits, dels prejudicis i dels egoismes.
Però alçar la mirada no vol dir fugir de la realitat. Al contrari. Quan una persona alça la mirada és capaç de mirar millor el quilòmetre zero, de mirar als ulls del seu germà, de reconèixer el rostre concret de qui necessita ajuda. I només quan som capaços de mirar de cara el sofriment humà i assumir un compromís amb els qui tenim al costat, podem també aixecar els ulls al cel. L’únic camí que porta al cel és el de la terra.
El nostre gran repte és humanitzar la humanitat. I jo crec sincerament que el papa Lleó ve a recordar-nos això: que no podem perdre l’esperança, que no podem deixar de construir fraternitat i que encara és possible sembrar pau.
Per a nosaltres serà especialment emotiu perquè beneirà el corredor humanitari número 44 de la Fundació del Convent de Santa Clara. Molts manresans i manresanes participaran com a conductors solidaris portant ambulàncies i ajuda humanitària fins a Ucraïna, i alguns arribaran fins a zones molt properes al conflicte a la primera línia.
Convido tothom a obrir el cor. A no quedar-nos atrapats en polèmiques, judicis i prejudicis. Rebem el papa Lleó com el que és: una gran autoritat moral i un referent que ve a portar-nos una paraula de pau, d’esperança i de compromís amb els altres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Marxem molt tranquils, però ara hem de passar el dol
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Pep Guardiola inaugura a la Salle la segona Cruyff Court de Manresa
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme