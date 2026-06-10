Opinió | tribuna
És el govern de Trump una secta?
Els trumpistes resen i s’encomanen al seu déu davant la guerra contra l’Iran impulsada pel seu líder, com si es tractés d’una nova Croada. Han creat una oficina d’afers religiosos a la Casa Blanca, bàsicament un espai de propaganda fonamentalista. Combaten la llibertat religiosa, impulsen batalles legals per adoctrinar a les escoles concertades, organitzen pregàries en instal·lacions governamentals –com les dirigides pel secretari de Guerra, l’ultra Pete Hegseth, que parla de «soldats en una causa espiritual»– i fins i tot s’arremolinen per resar al Despatx Oval al voltant del seu messies Donald Trump. El mateix president va afirmar que Déu va evitar que el matessin a Butler (Pennsilvània) el 13 de juliol de 2024 perquè pogués tornar a la Casa Blanca. Trump parla de la seva missió divina. «Només Déu va impedir l’impensable», va dir després de l’atemptat. Aquest país, històricament divers en creences, veu com l’Administració Trump avança cap a un model marcat per l’antiga hegemonia WASP (blanc, anglosaxó i protestant) actualitzada el 2026: prioritzen els evangèlics, accepten catòlics només si s’enfronten al papa, i toleren llatins sempre que defensin la repressió migratòria contra la seva pròpia comunitat, com ja fa el senador Bernie Moreno, nascut a Bogotà, que vol prohibir la doble nacionalitat. Però el veritable culte als Estats Units és al amado líder. Al voltant de Trump resen a la Casa Blanca, li fan la cort –com ha après el vergonyós secretari general de l’OTAN, Mark Rutte– i no hi ha membre del Gabinet que no ha lloat fins a l’extenuació el seu «lideratge». Tot passa gràcies a Trump: atacar o no l’Iran, amenaçar amb aranzels o retirar-los, enfrontar-se a la Xina o afalagar Xi, utilitzar el Departament de Justícia contra rivals polítics o ajudar els seus aliats. Per a ells, Trump és un messies infal·lible, com en una monarquia absoluta, una teocràcia o una dictadura. El passat diumenge, milers de persones es van aplegar al costat de la Casa Blanca per a Rededicate 250, un exercici d’exaltació religiosa. L’escenari, dissenyat com a barreja de temple cristià i arquitectura imperial americana, amb columnes blanques, arcs, vidrieres falses i figures dels pares fundadors, volia transmetre que el poder polític i el seu cristianisme són una mateixa tradició sagrada. Era un acte de nacionalisme amb posada d’escena teocràtica. Trump hi va participar a distància amb un vídeo reciclat llegint la Bíblia. Aquesta deriva sectària es tradueix en fets: l’Oficina de Fe de la Casa Blanca, dirigida per la fonamentalista Paula White, dissenya polítiques públiques; es flexibilitzen les restriccions perquè els púlpits donin suport a candidats sense perdre l’exempció fiscal; es margina les esglésies afroamericanes i les minories no cristianes. Trump fins i tot va fer instal·lar una estàtua daurada de 6,7 metres d’ell mateix al ressort de Miami –»no és un vedell d’or», van aclarir els pastors– i va publicar una imatge seva amb el cos de Crist. Mentrestant, el papa Lleó XIV va qualificar d’inacceptable” l’amenaça de «destruir» l’Iran, i Trump el va titllar de «dèbil». La fractura és insalvable. Perquè, en el fons, el trumpisme és nacionalisme cristià, però el veritable culte és al líder de la secta l’egòlatra i pertorbat Donald Trump. I de fet amb el poder que et dona molta por!
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