Opinió | a tort i a dret
Mitja hora de rosari a la tele pública
Lleó XIV va resar el rosari a Montserrat i les televisions públiques ho van transmetre en directe. De la part visible de la visita al santuari, la veneració de la Moreneta va ser la més icònica però el rosari va ser la més important, si atenem a la durada. Per a qui no n’estigui al cas, el res del rosari implica deu parenostres, cinquanta avemaries i un glòria. Entre la invocació inicial i el darrer amén després de les lletanies –en llatí– va passar mitja hora, una mica més del que va durar el discurs de dilluns al Congrés dels Diputats. Mitja hora de parenostres, avemaries i «ora pro nobis» són un gran aliment espiritual per als catòlics extremadament devots (especialment els de la Mare de Déu), però també un considerable avorriment per a la majoria ciutadana que no compleix tal condició, i per això no se li acaba de veure l’interès a la retransmissió televisiva, si no és per la inèrcia de no deixar ni un minut de visita sense cobrir. Conscients, les cadenes van deixat el so de les oracions en segon pla mentre els presentadors parlaven amb convidats diversos sobre aspectes de l’agenda papal a Catalunya. Engrescats en la conversa, a la catalana gairebé trepitgen la intervenció en la que Prevost va recordar com el març del 1522 sant Ignasi de Loiola va deixar les seves armes guerreres als peus de la Moreneta, per simbolitzar el trencament amb la vida passada de cavaller i militar; això va succeir just abans que baixés a Manresa a captar, resar i meditar, però l’explicació del Papa no va arribar tant lluny.
Res més alt - L’edifici més alt del món és el Burj Khalifa de Dubai, amb 828 metres, i està dedicat a oficines corporatives, hotels, restaurants i habitatges de luxe. L’edifici més alt de la Unió Europea és la Varso Tower, de Varsòvia, un complex d’oficines de 310 metres. L’espanyol és la Torre de Cristal, de 249 metres, un dels quatre gratacels del districte financer de Madrid. I el català és la Sagrada Família, amb 172,5 metres. Vet aquí: arreu els edificis més alts pertanyen a l’imperi dels negocis, excepte a Catalunya, on s’ha recuperat la vella tradició que reservava el privilegi al campanar de l’església. Diem recuperar, perquè abans de la torre de Jesús el sostre de Barcelona el compartien la torre Mapfre i l’hotel Arts, herència de la febre olímpica del 1992.
Hipòcrites - El Papa deixa Madrid i la guerra torna al Congrés. La pau de dilluns, un miratge? Més aviat hipocresia.
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