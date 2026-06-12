Opinió | EL MIRADOR
Una encíclica potent
La publicació de Magnifica Humanitas, la primera gran encíclica social del Lleó XIV ha tingut un important impacte en l’opinió pública i ha estat acollida de forma en general favorable des de postures ideològicament diverses, cosa que posa en evidència l’existència d’una preocupació social important sobre l’impacte que pot arribar a tenir la intel·ligència artificial sobre el futur de la condició humana.
L’encíclica és una reflexió global sobre la dignitat humana en l’era de la intel·ligència artificial. Lleó XIV afirma que la IA és un repte civilitzatori, no només tecnològic, i que la humanitat corre el risc de perdre la llibertat, l’autonomia i el seu propi sentit si delega massa poder en mans dels algoritmes.
Al llarg del seu text, s’identifiquen riscos concrets de la IA com per exemple les desigualtats noves creades per l’accés desigual a dades i algoritmes, el control sobre comportaments, consum i decisions polítiques, l’erosió de la democràcia per la manipulació informativa i la concentració del poder tecnològic, la reducció de les persones a dades, perfils i prediccions amb interès econòmic i l’ús de la IA pel desenvolupament d’armes autònomes.
Enfront d’aquests riscos, Lleó XIV proposa una ètica centrada en la dignitat irreductible a qualsevol algoritme, defensa la sobirania cognitiva de la persona, reclama una regulació global per fer front a unes estructures estatals que han perdut capacitat de control i reivindica una tecnologia que serveixi per aprofundir en la justícia distributiva i la protecció dels vulnerables.
En resum: l’encíclica és un crit d’alerta que ha tingut un ampli ressò social i ens adverteix que la tecnologia no és neutral sinó que reflecteix els valors i els interessos econòmics i polítics dels qui la creen. Ara per ara, ens trobem en una cruïlla: hem d’escollir entre una modernitat tecnocràtica que ens mercantilitza i ens deshumanitza o una nova convivència basada en la dignitat i els béns comuns. La qüestió no és fins on avançarà la intel·ligència artificial, sinó si serem capaços d’orientar aquest avenç cap a la dignitat humana, la justícia i la pau.
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