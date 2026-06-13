Opinió | Opinió
Un fòrum per apel·lar al compromís de tothom
L’expressió «descobrir el Mediterrani» apel·la a l’obvietat, al tòpic i fins i tot a la simplicitat. El «què m’expliques, si això ja ho sap tothom». El Mediterrani reflecteix en aquesta apel·lació allò conegut, la història que ens ha resseguit des de la nostra infantesa: egipcis, grecs, romans, cartaginesos… guerra i misèries; art i progrés; riquesa i amor; esport i turisme. Per a molts, és la nostra geografia, la nostra gastronomia i el nostre paisatge. El coneixem, l’assaborim i el patim tant que ¿per què ens hauríem de repetir?
I, no obstant, el Mediterrani s’ha de continuar descobrint. Millor encara: redescobrint-lo. Enmig de la complexitat de l’escenari actual, ple de realitats tan diverses, on es passa de la tragèdia a la festa en un sospir, on la natura es rebel·la contra les excentricitats i els abusos de l’ésser humà, el Mediterrani i la societat que l’envolta s’han de mantenir vius, equilibrats, forts, sans i exemplars.
El 2024, el Grup Prensa Ibérica, en col·laboració amb la Fundació Caixa i l’inestimable suport d’una llarga llista d’empreses patrocinadores i personalitats de la societat civil i l’àmbit polític, va iniciar un gran repte amb un centre de gravetat intel·lectual. Aquest és: el compromís -a través dels nou diaris (EL PERIÓDICO, Diari de Girona, Diario de Mallorca, Mediterráneo, Levante, Diario de Ibiza, Información, La Opinión de Murcia i La Opinión de Málaga) que plegats lideren l’espai comunicatiu del Mediterrani espanyol- d’encapçalar el debat sobre els grans temes que afecten actualment el nostre litoral. Els 1.200 quilòmetres que van des de Portbou (Girona) fins a Tarifa (Cadis), més les illes Balears, que comprenen el 40% de la població d’Espanya i representen el 40% del PIB.
Així van començar les nostres Olimpíades. Tot un procés de reflexió i anàlisi, catalitzat pels vuit consells locals que van organitzar aquests diaris, ja que Mallorca i Eivissa es van unir al seu propòsit. Persones, economia blava, energia industrial, requisits hidrogràfics, immobiliari, infraestructures, turisme i mobilitat van ser els temes d’estudi escollits. Després d’aquestes Olimpíades, el recorregut previ, van arribar els nostres primers Jocs Olímpics: el primer Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, celebrat a València fa dos anys, on es van unir les exposicions d’aquests consells amb les conferències i els diàlegs amb experts d’àmbits molt diversos, incloent-hi ponents internacionals rellevants.
Des del primer fòrum va planar un propòsit molt ambiciós: establir no només tesis, sinó també oferir solucions susceptibles de ser executades pels representants polítics i empresarials. El fòrum de Prensa Ibérica no naixia com una simple exposició d’idees que s’oblidaven immediatament. Exigia un recorregut. I, com a mitjà de comunicació, la responsabilitat obligava a continuar amb el pic i la pala, insistir, teixir xarxes de trobada i comprometre’s. Es va acabar el primer fòrum i va començar el camí cap al segon, que es va celebrar a Màlaga l’any passat.
La capital de la Costa del Sol és un dels grans èxits del Mediterrani; però, alhora, s’hi ha començat a observar la dificultat que suposa gestionar el fet d’estar de moda. El segon fòrum va servir per apuntalar encara més el debat sobre els efectes del canvi climàtic -amb la dana de València en el record- i la pressió sobre el territori. ¿Cal començar a pensar a reformular les nostres poblacions i el litoral? ¿On són els límits de la gestió pública?
I és en la recerca d’exemples pràctics, de casos, en què s’ha emparat el camí cap al tercer fòrum, que s’inaugurarà al CosmoCaixa de Barcelona dimecres vinent, 17 de juny. Durant els últims mesos, els consells locals dels nou diaris han abordat casos pràctics a cadascun dels seus territoris. En resum: on és el problema i com es pot solucionar. Que el lema d’aquest any sigui el compromís reforça aquesta necessitat, ja no només de donar testimoni i de generar connectivitat, sinó també de continuar endavant. Només així s’exerceix el lideratge.
Perquè el lideratge és el que requereix la gestió necessària per abordar les transformacions que requereix el món de l’empresa i la societat. Per no caure en la complaença, sense restar ni una coma a la necessitat de progressar. La tercera edició de la cita se celebrarà a Barcelona una setmana després de l’emocionant i històrica benedicció feta pel papa Lleó XIV a la Sagrada Família, en el centenari de la mort del geni Antoni Gaudí. Un procés continuat de transformació assentat en unes arrels indiscutibles i la capacitat de redescobrir-se.
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