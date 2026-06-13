Opinió
De quina normalitat i concòrdia parlen?
La grandesa de l’obra de Gaudí s’ha vist superada per les afirmacions grandiloqüents de gent necessitada, després de la benedicció papal i l’espectacular encesa de la torre que toca el cel. «Des de Catalunya es va il·luminar el món», ha proclamat el president Illa després de justificar que el govern que presideix, el de tothom, «ha atès els criteris d’un estat aconfessional», tot i que un diari espanyolista amb arrels catalanes (La Razón), subtitulés a portada «La Cataluña católica acompañó al Papa de la paz y la concòrdia». Aprofito per dir que la Guàrdia Urbana de Barcelona ja ha afinat el mètode de recompte de manifestants, perquè va comptabilitzar fins a 120.000 persones i ningú no ho ha desmentit. Com tampoc s’ha insistit massa en el fet que a mig matí del gruix d’actes del Sant Pare a Barcelona un assassí matés al mig del carrer Balmes, a tocar d’una comissaria de la Policia espanyola, fugís i dijous al vespre (que és quan estic escrivint) encara el buscaven. Com que ja és el sisè tiroteig mortal als carrers de la Barcelona «insegura» (com oportunament assenyalen els mitjans espanyolistes), no deu ser pas que no tinguessin guàrdies a la comissaria, ni tenir res a veure amb el descomunal desplegament d’efectius policials a la Sagrada Família per caçar independentistes amb molt males intencions. Segons El Mundo: «la Policía evitó un boicot separatista en la Sagrada Familia al expulsar a varios coros con ‘estelades’ que iban a gritar «independencia». Poca broma. Cantaires de la Polifònica de Puig-reig han explicat com va anar la cosa, amb la inestimable col·laboració dels Mossos que els van encapsular amb més èxit que no pas el dia que se’ls va escapolir Puigdemont, de l’Arc de Triomf estant. Per si algú té algun dubte sobre la il·legalitat de la senyera estelada i la seva exhibició en espais públics: «L’exhibició de l’estelada és totalment legal en l’àmbit individual. Cap llei en prohibeix l’ús particular, ja que està emparada pel dret a la llibertat d’expressió i ideològica», diu la IA que ha tibat d’El Nacional. Algú va neguitejar més del compte, dimecres passat, i ens ha fet passar per intolerants tumultuaris el dia que el Papa demana que els catalans siguem constructors d’unitat, i posa Catalunya com a exemple de societat acollidora i dialogant. Diuen que la «normalitat» ens ha conduït a la «concòrdia». Quina? La seva? La imposada amb força policial i amenaça judicial? La que pregonen els seus incitadors quan parlen del «irredentismo polaquito (...) que le ha montado una campaña horrendamente chantajista (...)» perquè el Sant Pare utilitzés el català en els actes a Catalunya? O la que pregona el rector catalanòfob del Raval per impedir la integració dels migrants a la societat que els acull? Mira...
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