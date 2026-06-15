Opinió | de burxot
De l’entrenador infal·lible
Hi ha una anècdota de Johan Cruyff que trobo deliciosa. Sempre m’ha semblat que condensava la intel·ligència de l’espavilat que era, el seu talent únic i el seu sentit de l’humor original i optimista. Ell mateix explicava que un dia, després d’haver fet l’última xerrada tàctica al vestidor i mentre els jugadors ja enfilaven el camí cap al camp, va agafar el seu ajudant Carles Rexach i li va dir: «Nosaltres, ja hem guanyat el partit. Ara, a veure què fa aquesta colla!» És una anècdota que recordo sovint quan veig la majoria d’entrenadors de bàsquet durant els partits. Vull dir la desaprovació després de l’error d’un dels seus o la cistella d’un contrari. Quan mires cap a la banda, sigui després d’una bona jugada o d’un error, quan passes per un bon tram joc o quan no saps com contrarestar els encerts del rival, esperes trobar en el teu entrenador complicitat i solucions i ànims, mai una esbroncada. Ja entenc que un entrenador de bàsquet té la facultat d’intervenir en el desenvolupament del partit potser més que el de cap altra disciplina i que, per tant, un temps mort, una substitució o un crit d’atenció són del tot oportuns, fins i tot una falta tècnica per mirar d’encendre el públic. Però, el que s’observa és una gestualitat impròpia i excessiva. És com si volguessin fer-nos creure que si no han ficat la cistella o el rival els n’ha anotat una no és pas per culpa seva, que ells bé han fet un triple i han col·lapsat l’atac rival en la defensa impecable que han dibuixat a la pissarra, que la raó del desencert és culpa dels seus jugadors que no han seguit les seves indicacions infal·libles. Com si diguessin al públic que amb aquella colla que li ha tocat dirigir no hi ha res a fer o que no arriba al nivell dels seus coneixements i excel·lència. És una anècdota, aquella d’en Cruyff que deia, que se’m fa present a tots els partits de bàsquet, gairebé. En els play-off d’aquests dies, per exemple, i en una banqueta concreta més que en cap altra.
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Per què Manresa encapçala rànquings d’infidelitats?
- Un vídeo fet amb intel·ligència artificial mostra com era el dia a dia a la mina de Cardona
- Borja Morán, fill de qui dona nom al nou CAP de Sant Fruitós: «Molta gent ens diu que era el seu metge, però també part de la seva família»
- Dues metgesses de l'ICS Catalunya central són reconegudes per dedicar-se a la recerca