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Opinió | tribuna

Ricard Sánchez Andrés

Ricard Sánchez Andrés

Ni por ni odi! Justícia social!

L’extrema dreta com sempre ha trobat un filó d’or en la por. Mentre els lobbies agreugen la crisi de l’habitatge a les ciutats i ofega els sectors agraris al rural, mentre els lobbies especulen amb cada metre quadrat i el semiesclavatge d’immigrants sense papers alimenta l’economia submergida, la ultradreta ibèrica i els seus aliats assenyalen els més febles: «l’immigrant», «el pobre», «el diferent». La seva consigna de «Prioritat Nacional» no és més que un miratge per tapar la veritable prioritat: blindar els grans propietaris, els fons voltors i els explotadors que prosperen gràcies a una mà d’obra invisible i sense drets. Que no vulguin enganyar. L’enemic no és el veí que fuig de la pobresa, guerra o la fam. L’enemic és el capital depredador que juga a dividir-nos per continuar manant. Per això, defensar els drets humans no és caritat: és justícia i l’única via per construir una majoria social capaç de derrotar el feixisme i el que s’amaga al darrere: el treball digne i un salari just, l’accés real a l’habitatge, la regularització immigrant digna i la fi per fi de la precarietat. Falten un any per a les eleccions municipals i poc més per a les generals. És hora de rebel·lia, però també de pensar-ho bé tot. No n’hi ha prou amb crítica política: cal mobilització, proposar i unir. La classe treballadora necessita un horitzó de lluita, esperança i alegria. La política, reduïda a la queixa permanent o a l’individualisme salvatge del «campi qui pugui», alimenta el desencant i la violència que després explota l’extrema dreta. I ho sabem: els joves precaris, amb el futur cancel·lat, són víctimes fàcils dels discursos que venen un passat sagnant, xenòfob i antifeminista. Però la ràbia buida no construeix res. La burla i l’espectacle ultradretà duren el que dura el crit; en acabat tornen l’ansietat i l’orfandat d’alternatives reals. Per això cal recuperar la utopia. Cal mostrar que és possible un món diferent: amb drets, amb habitatge, amb una acollida digna i amb uns moviments socials que no tinguin por de la seva pròpia ambició transformadora. La unitat progressista no és una consigna de cartó pedra: és l’única eina per desmuntar el relat de l’odi i obrir, col·lectivament, el futur que ens han robat. O ens unim, o ens devoren. O construïm esperança, o ens ofegarem en la retrotopia d’un passat que mai no va ser gloriós. Feixisme, mai més. Justícia social. Ara i sempre.

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