Opinió | tribuna
Les vacances no són un premi
Fa pocs dies, en una reunió amb una empresa de la comarca, va aparèixer una conversa que es repeteix cada any quan s’acosta l’estiu.
No parlàvem de vendes, ni de resultats, ni de nous projectes.
Parlàvem de vacances.
Qui havia demanat la primera quinzena d’agost. Qui volia coincidir amb les vacances escolars dels fills. Qui preferia marxar al setembre. Qui ja havia reservat un viatge. I qui, un any més, acabaria adaptant-se perquè algú altre pogués marxar.
La situació no tenia res d’excepcional. De fet, és una de les qüestions que genera més converses, més negociacions i, sovint, més tensions dins de les empreses quan arriba aquesta època de l’any.
Especialment en les petites i mitjanes empreses que formen el gruix del teixit empresarial del Bages i de la Catalunya Central.
Quan els equips són reduïts, qualsevol absència es nota. Cada persona que se’n va de vacances deixa un buit que algú haurà de cobrir. Cal reorganitzar tasques, redistribuir responsabilitats i garantir que l’activitat continuï funcionant.
I és precisament aquí on, de vegades, es perd de vista una qüestió essencial.
Les vacances no són un premi.
No són una recompensa per haver treballat bé durant l’any. No són una concessió de l’empresa. No són una moneda de canvi ni un privilegi reservat a qui acumula més antiguitat, més disponibilitat o més hores de dedicació.
Les vacances són un dret.
Pot semblar una afirmació evident, però encara avui hi ha entorns laborals on el descans continua percebent-se com una mena de favor que l’empresa atorga quan les circumstàncies ho permeten.
Potser perquè venim d’una cultura que ha associat durant molts anys el compromís professional amb la disponibilitat permanent. Amb respondre correus durant les vacances. Amb estar pendent del telèfon. Amb la idea que qui desconnecta massa dies corre el risc de semblar menys implicat.
Però la realitat és una altra.
Les persones no treballen millor perquè no descansin.
Treballen millor perquè poden descansar.
El dret laboral no reconeix les vacances per caprici. Les reconeix perquè qualsevol activitat professional necessita espais de recuperació. Per salut, per conciliació, per rendiment i, senzillament, perquè ningú pot mantenir indefinidament el mateix nivell d’exigència sense conseqüències.
Quan una empresa entén això, la conversa sobre les vacances també canvia.
Ja no es tracta de veure qui té més dret a marxar o qui fa més sacrificis. Es tracta d’organitzar-se amb temps, establir criteris clars i buscar equilibris que permetin compatibilitzar les necessitats de l’activitat amb els drets de les persones.
Perquè molts conflictes no neixen de les vacances en si mateixes.
Neixen de la improvisació.
De les decisions preses a última hora. De les preferències que ningú no havia explicat. De les expectatives que mai no s’havien compartit. O de la sensació que uns sempre cedeixen mentre d’altres sempre obtenen allò que volen.
La planificació no elimina tots els problemes, però sí que evita moltes frustracions.
I també obliga les empreses a fer-se preguntes incòmodes però necessàries.
Què passa si una persona marxa quinze dies i tot s’atura? Quins coneixements estan excessivament concentrats? Qui pot assumir determinades funcions? Existeixen mecanismes reals de substitució o tot depèn sempre de les mateixes persones?
Curiosament, les vacances acostumen a posar llum sobre qüestions organitzatives que durant la resta de l’any passen desapercebudes.
Potser per això convé recordar-ho ara que l’estiu ja és aquí.
Les vacances no són un premi que s’obté després d’haver complert.
Són un dret que forma part de la relació laboral des del primer dia.
I les empreses que ho entenen no només compleixen millor la normativa.
També construeixen equips més saludables, més compromesos i, sovint, més sostenibles en el temps.
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