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Opinió | A FI DE BÉ

Antoni Biarnés

Antoni Biarnés

El dia de la marmota

Aquest dijous i divendres, més de 600 persones (professionals del sector públic i representants de la societat civil) ens hem reunit a Mataró en el III Congrés Català de Gestió Pública. Han passat 20 anys des del Congrés precedent i, per tant, abans de res s’imposava analitzar com havia evolucionat l’administració pública durant aquestes dues dècades passades. El balanç fet ha resultat força decebedor: molts dels problemes i dels reptes que s’havien identificat l’any 2006 continuen avui pendents de resolució (sembla el dia de la marmota), i si bé s’ha avançat en algunes àrees -com la digitalització o la transparència-, en moltes altres no hi ha hagut millora o fins i tot s’ha retrocedit. Els indicadors i els rànquings comparatius amb altres països, així com el malestar ciutadà, justifiquen aquesta conclusió i certifiquen un fracàs que és col·lectiu.

El III Congrés, doncs, ha hagut de repetir-se en la llista de demandes i propostes per a tenir millors polítiques públiques, millor gestió pública i millor governança: des de la reducció de la burocràcia i de la teranyina normativa fins a l’aposta per la direcció pública professional, passant per la generalització de l’avaluació, un nou model d’ocupació pública, l’aprofitament de les oportunitats del moment (la IA, el relleu generacional…), la col·laboració publicoprivada, reforçar la seguretat jurídica, etc.

En la meva intervenció al Congrés com a coordinador del Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració he advertit que, si no ens en sortim ara, en el futur no hi haurà infinites oportunitats més de transformar les nostres administracions. En la mesura que a la gent se li acabi la paciència, els ciutadans acabaran impugnant el conjunt del sistema. Per evitar-ho, necessitarem grans acords polítics i socials.

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