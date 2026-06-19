Opinió | DE TOT PLEGAT
Quins alcaldes tenim?
Em refereixo als de la comarca del Berguedà. Em centro en aquesta, per una situació curiosa, mai imaginada ni mai vista. Se suposa que tots els alcaldes coneixen les seves responsabilitats i funcions. Tenim una Llei (LRBRL de 1985) que deixa clares les normes de funcionament dels ajuntaments.
Doncs bé, un principi elemental i bàsic, és que els alcaldes tenen àmplies competències per ordenar i decidir el que creuen millor pel municipi que presideixen. Estem en un règim presidencialista, molt pràctic de cara a poder resoldre temes, des dels més insignificants fins als de màxim relleu. Qui tingui por de governar, a prendre decisions, millor es dediqui a altres feines.
Dic això, davant l’oportunitat històrica que se’ns ha presentat a la comarca, amb el projecte de Central Hidroelèctrica reversible, aprofitant l’existència de l’embassament de la Baells. L’aposta per energies renovables fa que sigui rendible construir un petit embassament a un centenar de metres d’altura, per tal d’aprofitar el desnivell per a generar electricitat, pujant l’aigua a la nit, amb tarifa baixa i produint energia de dia, amb tarifa alta.
Parlem d’una inversió de 400 M, una de les més grans de la història de la comarca, en un sector estratègic, en un moment d’especial rellevància. Parlem d’una central d’una potència de 512 MW, i una capacitat d’emmagatzematge de 4,3 GWh. Construir-la, suposarà la creació de 500 llocs de treball directes i de 1.200 indirectes. I una vegada en funcionament, 30 llocs de treball permanents.
El que suposa per la comarca hauria d’haver portat a un gran acord comarcal, d’ajuntaments-consell comarcal-teixit social i industrial. És el que crec haguéssim aconseguit, anys enrere, els qui estàvem a primera línia. Doncs bé, ara i aquí, el projecte ha estat mal rebut, per una part dels ajuntaments i el mateix consell comarcal. Increïble, però cert. Per què? Por de decidir, por de comprometre’s, por a un mínim de valentia per apostar per les energies renovables.
I passen coses curioses, com que únicament Cercs, ha acceptat exercir les competències que li són pròpies a l’alcalde i al Consistori, i, en canvi, a La Nou i a Vilada, han convocat una consulta, que van dir seria vinculant, tot i saber que les competències són estatals (RD 7/2026). Les negociacions de grans compensacions per als seus ciutadans es poden perdre si l’empresa decideix suprimir-les.
Però és que en una reunió i votació d’alcaldes, amb notables absències, vam veure votar en contra a alcaldes de la CUP, d’ERC i Junts, i altres abstenint-se, com Olvan, que necessita l’energia de la Central per al Polígon industrial. Abstencions que sorprenen perquè semblaria que un projecte com aquest ni els va ni els ve. Sorprenent!
Davant de tanta inconsciència, toca demanar-nos quins alcaldes tenim i quin futur ens espera si davant temes rellevants, o van en contra o s’abstenen. Qui vetlla pel futur? En aquest cas, sort de la ferma decisió del govern central, Generalitat i els alcaldes favorables, entre els quals els del PSC; però és preocupant no donar suport, majoritàriament, un projecte com aquest, ni aprofitar per treure’n el màxim profit. Incomprensible!
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