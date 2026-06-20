Opinió | TRIBUNA
Abstenir-se de l’amiant i abstenir-se de les urnes
El ple del Parlament ha aprovat el projecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, una norma que pretén combatre els efectes d’aquest compost sobre la salut de les persones i fomentar-ne la retirada. Ja era hora! Feia moltíssims anys que es parlava d’aquesta qüestió i, malgrat tot, l’amiant encara hi és. S’estima que a Catalunya en queden més de 4 milions de tones que continuaran contaminant durant molt de temps més, perquè, tot i que s’hagi aprovat la llei, ara queda un llarguíssim camí fins que s’aconsegueixi retirar fins a l’última placa d’aquest fibrociment.
És curiós que al Parlament la norma s’hagi aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte Vox i el Partit Popular, que s’han abstingut. En casos tan clarament inqüestionables com el de l’amiant, sorprèn veure com hi ha partits que opten per l’abstenció. Suposo que no s’abstenen simplement perquè cap proposta del govern prosperi. Allò de «a l’enemic ni aigua» en política no hauria de ser admissible, no els sembla? Si una qüestió és evident, cal votar-hi a favor, perquè, en el cas de l’amiant, no hi ha cap argument que justifiqui una negativa. Alguna raó deuen tenir aquests dos partits, tot i que, en el moment d’escriure aquest article, no n’he sabut trobar publicada ni una de sola.
En els temps que corren, sobretot en la política espanyola, és ben poc encoratjador veure com ni tan sols en les qüestions més sensates els partits polítics són capaços de mirar tots en la mateixa direcció. És tan vergonyós contemplar com, sense cap mena de pudor, les formacions polítiques es retreuen mútuament qui ha comès menys o més casos de corrupció. «I tu més!». El pitjor és que ho fan sense pensar que els ciutadans els estem escoltant mentre ens cau la cara de vergonya i ens allunyen, almenys a mi, de les urnes. I saben què és el pitjor de tot? Que un gran nombre de votants, malgrat tot el que veuen i senten, continuen donant suport incondicional als uns i als altres, sense adonar-se que cada quatre anys ens utilitzen perquè els validem i puguin continuar governant i, amb excepcions, prevaricant i faltant al respecte a una democràcia cada cop més feble.
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