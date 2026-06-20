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Opinió | a tort i a dret

Xavier Domènech

Xavier Domènech

«Manresa és capital»... en cotxes de línia

A les eleccions municipals de 1987 el PSC va acudir-hi amb l’eslògan «Per a nosaltres Manresa és capital», jugant amb dos significats de la paraula «capital» recollits al diccionari: «principal, més important» i «ciutat o vila on resideix el govern». Això darrer tenia a veure amb la reivindicació que la Generalitat, controlada per Jordi Pujol amb majoria absoluta, reconegués a Manresa la capitalitat d’una àrea més extensa que el Bages, en la línia de les regions o vegueries dibuixades per la Generalitat republicana. Segur que per a una majoria de manresans la seva ciutat era principal i molt important, i segur també que molts desitjaven una capitalitat per posar-se a l’altura de Girona, Lleida i Tarragona, però la sintonia amb l’eslògan no els va portar a votar el PSC, que va perdre l’alcaldia a mans del convergent Juli Sanclimens. De tots aquells fets han passat trenta-nou anys, i la reivindicació capitalina encara cueja: en un recent ple municipal la gran majoria dels regidors manresans van instar el Govern català a reconèixer el paper de la ciutat com a capital de la Catalunya central... en la planificació de les rutes del transport interurbà. L’eslògan podria ser: «en cotxes de línia, Manresa és capital». Pot semblar un tema menor, però el Procés va començar un dia amb els «catalans emprenyats» pel caos de Rodalies, manifestant-se pel «dret a decidir en les infraestructures». A Manresa es dona un cas curiós: desitjava l’establiment de les vegueries per ser capital d’una d’elles, i només ha aconseguit la primera part. La vegueria de la Catalunya central existeix, creada per llei del Parlament, però aquesta estableix que la seu institucional es determinarà en una llei posterior, fins ara mai tramitada. Manresa acull una delegació del Govern i unes quantes delegacions de conselleries, però amb la llei a la ma, no és capital. És clar que les vegueries tampoc no son vegueries de veritat: no tenen els òrgans democràtics de govern dotats de competències i pressupostos que haurien de tenir per assemblar-se a les diputacions; de fet, per substituir-les, però per a això s’hauria de modificar el mapa provincial espanyol, i aquest és un meló que cap partit no vol obrir. Mentrestant, estiguem satisfets que la delegació territorial serveixi per donar nova vida al palau barroc dels antics jutjats, on treballaran els funcionaris que executen sobre el terreny les decisions adoptades a Barcelona pels responsables dels seus departaments.

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