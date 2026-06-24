Opinió | tribuna
Edatisme i sexisme a la IA
A les persones grans se’ns relaciona amb estereotips negatius, com el fet de considerar-nos a totes com a ineptes digitals. És el prejudici, en el que es fonamenta l’edatisme digital, sense considerar que nosaltres, les generacions actualment jubilades, hem tingut un paper molt important en la incorporació de la digitalització a administracions, empreses, escoles, llars..., i que en som usuaris habituals, com mostra l’enquesta de l’INE (2025), segons la qual utilitzem internet almenys un cop per setmana: un 83% de les persones entre 65 i 74 anys, un 50,7% entre 75 i 84 anys i un 22,7% els majors de 84 anys.
Recentment, s’ha fet un estudi internacional, amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per valorar la incorporació d’estereotips edatistes en la intel·ligència artificial (IA) generativa, en comparació amb els sexistes. Van fer entrevistes a diferents bots de conversa (ChatGPT, Gemini, Copilot, Jasper i Perplexity), en les quals, a partir de la descripció d’uns personatges ficticis mitjançant l’ús que feien dels mitjans digitals, se’ls va demanar que determinessin la seva edat i el seu gènere. Per altra banda, també se’ls va preguntar quins dels seus serveis eren útils a usuaris joves i grans, masculins i femenins.
Els xatbots es van resistir a definir els personatges pel seu gènere, amb la qual cosa va quedar clar que tenien un filtre per evitar ser sexistes. Contràriament, no van tenir cap problema a assignar-los una edat, donat que l’edatisme encara és un problema invisibilitzat, i la IA és un reflex de la societat de la qual treu la informació.
Davant la qüestió de quins dels seus serveis són útils als usuaris, en canvi, els xatbots van classificar els serveis de forma estereotipada amb relació a l’edat i, també, al gènere, malgrat que no siguin determinants en els usos digitals.
En la IA, doncs, es mantenen els estereotips sexistes i edatistes, però amb una diferència: la lluita feminista ha aconseguit que s’incorporin filtres per evitar un llenguatge clarament sexista, mentre que la lluita contra l’edatisme, que tot just comença, encara no ha aconseguit ni tan sols que s’utilitzi un llenguatge políticament correcte.
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
- Què passa dins del Túnel del Cadí quan tu només penses a arribar al teu destí?
- Kaotiko aterra a Manresa la setmana vinent amb la seva primera franquícia
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Marc Cucurella, els orígens manresans del nou jugador del Reial Madrid
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Naim Smaili, autor d''El cargol ja no treu banya': 'Mai m’havien convidat a una festa d’aniversari