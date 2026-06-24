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Opinió | mirada en joc

Mariona Altimira

Mariona Altimira

Responsable de l’àrea de Joves del CAE

L’estiu amb lleure

Amb l’arribada de l’estiu, moltes famílies comencen a buscar opcions per als seus infants i joves. Casals, colònies, campaments, activitats esportives o lingüístiques... l’oferta és diversa i fa néixer dubtes i preguntes. Sovint, la primera és pràctica: quines activitats tenim més a prop de casa? Però potser hi ha una altra pregunta igual o més important: amb qui compartiran aquest temps i quins valors hi trobaran? El lleure educatiu és la resposta.

Parlem d’espais on infants i joves juguen, fan amistats, descobreixen nous interessos, guanyen autonomia i aprenen a conviure. Parlem d’experiències que deixen empremta i que es recorden molts anys després. Perquè el lleure no és només una manera d’ocupar el temps lliure; és una manera d’educar, d’acompanyar, de fer créixer i d’apoderar. D’aconseguir convertir moments aparentment irrellevants en vivències inesborrables i significatives.

Els caus, els esplais, els casals d’estiu, les colònies i els campaments comparteixen una mateixa mirada: posar l’infant i el jove al centre. Fer-los sentir protagonistes de la seva pròpia experiència. Acompanyar-los des del respecte, la humilitat i la confiança perquè creguin en les seves habilitats i potencialitats.

A més, el lleure té un altre punt clau: els equips de monitoratge. Coneixen bé aquest potencial transformador del lleure. Saben que darrere d’una aparent desmotivació hi pot haver una oportunitat de creixement. Que darrere d’un joc hi ha aprenentatges possibles. Que l’ «únicament» passar-s’ho bé es converteix en una experiència única. Que una excursió aparentment esgotadora hi ha una oportunitat de superació personal. Que un grup d’iguals es pot transformar en sentir-se part d’una cosa més gran.

Vivim en una societat que sovint prioritza els resultats, els horaris, les obligacions i la immediatesa. El lleure educatiu, en canvi, reivindica el valor del temps compartit, del joc, de la comunitat i de teixir relacions humanes a partir del respecte. Ens recorda i ens fa viure que créixer també és pausa, calma, experimentació, descobriment, i sobretot, gaudi.

Per això, quan arriba l’estiu, val la pena mirar més enllà de l’activitat concreta i preguntar-nos què ens ofereixen per als nostres infants i joves. Perquè un casal, unes colònies o uns campaments poden ser molt més que una proposta per omplir vacances. Poden ser l’oportunitat per redescobrir-se i créixer. Per recordar-los que poden aprendre gaudint, sent les persones que són i que volen ser.

Perquè un estiu amb lleure no és només un estiu. És aquell estiu que es recordarà durant molts anys. L’estiu.

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