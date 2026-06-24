Opinió | mirada en joc
L’estiu amb lleure
Amb l’arribada de l’estiu, moltes famílies comencen a buscar opcions per als seus infants i joves. Casals, colònies, campaments, activitats esportives o lingüístiques... l’oferta és diversa i fa néixer dubtes i preguntes. Sovint, la primera és pràctica: quines activitats tenim més a prop de casa? Però potser hi ha una altra pregunta igual o més important: amb qui compartiran aquest temps i quins valors hi trobaran? El lleure educatiu és la resposta.
Parlem d’espais on infants i joves juguen, fan amistats, descobreixen nous interessos, guanyen autonomia i aprenen a conviure. Parlem d’experiències que deixen empremta i que es recorden molts anys després. Perquè el lleure no és només una manera d’ocupar el temps lliure; és una manera d’educar, d’acompanyar, de fer créixer i d’apoderar. D’aconseguir convertir moments aparentment irrellevants en vivències inesborrables i significatives.
Els caus, els esplais, els casals d’estiu, les colònies i els campaments comparteixen una mateixa mirada: posar l’infant i el jove al centre. Fer-los sentir protagonistes de la seva pròpia experiència. Acompanyar-los des del respecte, la humilitat i la confiança perquè creguin en les seves habilitats i potencialitats.
A més, el lleure té un altre punt clau: els equips de monitoratge. Coneixen bé aquest potencial transformador del lleure. Saben que darrere d’una aparent desmotivació hi pot haver una oportunitat de creixement. Que darrere d’un joc hi ha aprenentatges possibles. Que l’ «únicament» passar-s’ho bé es converteix en una experiència única. Que una excursió aparentment esgotadora hi ha una oportunitat de superació personal. Que un grup d’iguals es pot transformar en sentir-se part d’una cosa més gran.
Vivim en una societat que sovint prioritza els resultats, els horaris, les obligacions i la immediatesa. El lleure educatiu, en canvi, reivindica el valor del temps compartit, del joc, de la comunitat i de teixir relacions humanes a partir del respecte. Ens recorda i ens fa viure que créixer també és pausa, calma, experimentació, descobriment, i sobretot, gaudi.
Per això, quan arriba l’estiu, val la pena mirar més enllà de l’activitat concreta i preguntar-nos què ens ofereixen per als nostres infants i joves. Perquè un casal, unes colònies o uns campaments poden ser molt més que una proposta per omplir vacances. Poden ser l’oportunitat per redescobrir-se i créixer. Per recordar-los que poden aprendre gaudint, sent les persones que són i que volen ser.
Perquè un estiu amb lleure no és només un estiu. És aquell estiu que es recordarà durant molts anys. L’estiu.
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
- Què passa dins del Túnel del Cadí quan tu només penses a arribar al teu destí?
- Kaotiko aterra a Manresa la setmana vinent amb la seva primera franquícia
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Marc Cucurella, els orígens manresans del nou jugador del Reial Madrid
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Naim Smaili, autor d''El cargol ja no treu banya': 'Mai m’havien convidat a una festa d’aniversari