Opinió | tribuna
Pressupostos per crear futur
L’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2026 és una bona notícia per a Catalunya. Més enllà de les xifres, representen una eina imprescindible per planificar, executar i accelerar les transformacions que el país necessita. En un context marcat per la incertesa econòmica, els canvis tecnològics i els reptes climàtics, disposar d’uns pressupostos és també disposar d’estabilitat, capacitat d’acció i visió de futur.
Amb una despesa superior als 49.100 milions d’euros, els comptes del 2026 situen al centre de l’acció de govern allò que més impacta en la vida de les persones: la salut, l’educació, els drets socials, l’habitatge i les infraestructures. És una aposta clara per reforçar els serveis públics i, alhora, per generar prosperitat i oportunitats arreu del territori.
Aquesta mirada és especialment rellevant per a la Catalunya Central, que en aquests pressupostos compta amb 142,8 milions d’euros, un 25% més que els darrers aprovats, l’any 2023. La nostra vegueria viu un moment determinant. Disposem d’una base industrial sòlida, una xarxa de petites i mitjanes empreses dinàmica, centres de coneixement en creixement i un model territorial equilibrat que connecta ciutats i pobles. Alhora, afrontem reptes importants: retenir talent, ampliar el sòl industrial, millorar les infraestructures, garantir l’accés a l’habitatge i avançar en la transició ecològica.
Els pressupostos del 2026 contribueixen a donar resposta a aquests desafiaments amb inversions que tenen un impacte directe en la vida quotidiana. Inclouen millores als hospitals de Vic i Berga, actuacions en centres educatius de diversos municipis, inversions en eixos viaris estratègics com la C-55, la C-16 o la C-17, nous equipaments d’emergències a Manresa i Sant Fruitós de Bages, així com projectes d’habitatge a Sant Vicenç de Castellet i Manlleu. Són actuacions que reforcen serveis essencials, milloren la mobilitat i generen noves oportunitats per al conjunt del territori.
Però el futur de la Catalunya Central no es construeix només amb obres i infraestructures, sinó també amb una sanitat pública forta, amb escoles preparades per als reptes del segle XXI, amb serveis socials que garanteixin la cohesió i amb municipis on la gent pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat i oportunitats.
Les decisions que prenem avui condicionaran el país que serem demà. Per això aquests pressupostos són molt més que un exercici comptable. Representen una aposta per un model de desenvolupament que combina competitivitat econòmica, cohesió social i equilibri territorial. Una aposta perquè la Catalunya Central continuï sent terra d’oportunitats, d’arrelament i de progrés.
Ara toca convertir els recursos en realitats i les inversions en transformacions efectives. Perquè quan la Catalunya Central avança, avança també Catalunya.
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