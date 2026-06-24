Opinió | TRIBUNA
Sostre, dret sagrat
Les tres T (techo, tierra, trabajo) és la consigna que el papa Francesc defensava en les seves trobades periòdiques amb els moviments socials i populars d’arreu del món i que el seu successor ha continuat: Treballadors de l’economia de subsistència «cartoneros» recicladors de deixalles, venedors ambulants, «top manta», defensors de la terra i dels recursos, pagesos defensors de la sobirania alimentària i moviments en defensa de l’habitatge.
Els que defensen el dret a l’habitatge (en la darrera trobada de Roma l’octubre de 2025 hi va participar la PAH) ho fan amb una visió comuna: l’habitatge s’ha de tractar com un dret humà sagrat i no com una mercaderia per al lucre. El moviment defensat per l’Església catòlica exigeix als governs: l’aturada immediata dels desnonaments forçosos sense alternativa residencial; la regulació i mobilització de la venda i lloguer especulatiu o els habitatges buits en mans de fons voltor i una reforma urbana integral que respongui a les necessitats dels habitants dels barris, reconeixent l’autogestió dels seus veïns en les seves lluites.
En el marc de les trobades, s’exposen i es validen de manera col·lectiva diverses eines de desobediència civil i resistència pacífica. Les entitats posen en comú tècniques com l’aturada física de desnonaments, les ocupacions comunitàries d’immobles buits o el foment de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús. El fet de portar aquestes pràctiques al Vaticà serveix per combatre la criminalització que sovint pateixen aquests moviments per part dels estats, dels mitjans de comunicació i de determinats partits polítics.
Les trobades del moviment fomenten «la cultura del suport mutu perquè els Moviments Populars lluitin per la dignitat humana, la natura i la justícia social sense supèrbia, però amb valentia; sense violència, però amb tenacitat». En aquest procés, el moviment compta amb l’acompanyament del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral. Llàstima que aquesta evangèlica proximitat als «descartats» convisqui amb tantes pràctiques eclesials que amaguen la seva autèntica raó de ser.
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