Opinió | tribuna
Universitat i ciutat
En altres èpoques la paraula universitat s’utilitzava especialment per designar a la totalitat dels habitants d’un lloc. Es referia a totes les persones amb drets i deures que vivien en una ciutat o vila, fos on fos. La universitat refermava la identitat, i a través de reunions i consells es transmetia informació i també formació i cohesió.
Avui en dia la paraula universitat tendeix a remarcar, en primer lloc, un centre de formació superior que atorga certificacions de coneixements i aprenentatges molt especialitzats. Però actualment la formació ha de ser molt més global que abans, i es va desenvolupant al llarg de tota una vida. Moltes persones reben molta més informació desordenada que elements de reflexió i formació, equivalents a incrementar el desenvolupament d’un individu com a persona. Les falsedats també es difonen més ràpidament que les veritats.
La Universitat Catalana d’Estiu a Manresa (UCE-M), pretén en unes sessions limitades, ajudar a formar-se opinions i a incrementar els coneixements i la formació. No concedeix títols, però pot certificar l’assistència. L’UCE-M permet rebre informacions i coneixements, no de forma aïllada com pot ser a través d’un mòbil o altre medi, sinó rebre continguts, idees, contrastar opinions, i en companyia d’altres persones que tenen la inquietud de conèixer i acréixer sabers. En poder comentar amb amics i amigues el que expliquen els ponents o participar en debats incrementa els sabers personals i alhora referma i cohesiona identitats.
Enguany la 8a UCE-M vol incidir en diferents temes derivats del difícil equilibri entre població i recursos. Uns temes i ponents que es poden llegir al programa i finestra de l’UCE, i que tracten qüestions que són generals, però que incideixen directament al nostre país. Es posa especial atenció al model econòmic, al risc climàtic i les disponibilitats d’aigua, les energies renovables, transports i comunicacions, envelliment de la població i salut, l’aprofitament dels recursos econòmics i humans, la transformació de les ciutats i el problema de l’habitatge, etc. I es posa èmfasi en la necessitat de mantenir la democràcia per sobre dels populismes, i sobre els problemes que comporten les migracions massives.
Els ponents són la majoria persones conegudes i molt expertes en el tema que és difícil escoltar directament i en presència de públic. Reunir a tants experts en pocs dies de finals de juny no és fàcil, però els organitzadors de l’UCE-M confiem plenament en els continguts dels coneixements que s’exposaran i desitgem que sigui un èxit i permeti una bona satisfacció tant personal com col·lectiva. Una universitat per augmentar el sentit de ciutat i ciutadania.
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