Opinió
La IA farà de discjòquei, però no de llauner
Fa anys, en un programa de ràdio van preguntar-me per les complexitats de l’ofici periodístic, i jo vaig respondre que la professió realment admirable era la de llauner. A casa sempre n’havíem dit així. El diccionari admet fontaner, per a qui té cura de les fonts i de la distribució d’aigua, i lampista, «persona que col·loca o adoba llums i instal·lacions elèctriques, d’aigua i de gas», però fontaner és un manlleu del castellà i lampista, del francès. El llauner és digne d’admiració per la seva capacitat de resoldre certa mena de problemes petits en aparença però capaços de trasbalsar-nos la vida, i aquesta habilitat els converteix en reietons que manen i ordenen, davant els quals no tenim altre remei que inclinar-nos i retre’ls compliment. Un bon llauner, o un llauner simplement correcte, té feina assegurada i no li discutiran gaire els honoraris. I tanmateix no hi ha cua d’adolescents demanant formar-se en aquestes habilitats. Potser tenen por de no ser feliços, de no sentir-se prou realitzats i de sumar-se a l’exèrcit del malestar emocional. El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha explicat que a Catalunya «falten 14.000 instal·ladors elèctrics, i quan es posen en marxa cursos per a aquesta especialitat s’hi apunten molt poques persones, en contrast amb el que passa si se’n fa un per fer de discjòquei». Atenció, joves: aviat la feina de discjòquei la farà una intel·ligència artificial, però la canonada que ens inunda el pis l’haurà d’arreglar un llauner, i li pagarem el que ens demani.
Nogueras té una idea - Com que als debats d’actualitat política al Congrés dels Diputats mai no es diu res de nou, Miriam Nogueras ha decidit trencar l’avorriment amb una nova proposta: que Sánchez presenti la dimissió per tal que el Congrés investeixi algú altre; un unicorn daurat i volador que sigui del gust, al mateix temps, del PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNB, Bildu, etc. O de Junts, PP i Vox. Se’ls acut algun nom que compleixi unes condicions tan exigents? Complicat, oi?, encara més si la idea és que esgoti la legislatura fins l’estiu que ve. De vegades ses senyories diuen coses per no callar.
Nit de trons - A Catalunya hi ha quatre menes de persones: els que tiren petards com bombes per la revetlla de Sant Joan, els que pensen que per una nit no passa res, els que creuen que en fan un gra massa, i els que petarien els trons a determinat orifici dels alegres tronadors.
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