Opinió | EL CROQUIS
Calor intensa, com correspon
Igual que en les darreres setmanes, és obligat que l’inici d’aquest comentari faci referència a un fet que no ha estat habitual que s’hi comenti: l’onada de calor que s’està constatant a tot Catalunya, especialment en aquests darreres dies. Ja se sap que cada estiu fa calor i que aquest dissabte -som al 27 de juny- ja fa una setmana que ha començat l’estiu. Però potser la diferència amb altres anys és que enguany la calor sobtada s’ha fet sentir més perquè ha estat notablement alta. Tot i això, a Manresa i a la Catalunya Central no ens podem queixar gaire si comparem la calor d’aquí amb la que ha fet en altres indrets, que ja han sobrepassat clarament diversos dies els 40 graus, com a les terres de Lleida, tot i que aquí també s’ha arribat a la quarantena en alguns indrets del Bages com a Artés o a Sant Salvador de Guardiola. De fet, les previsions a mitjà termini són clares: no es preveu cap refrescada ni gens de pluja a curt o a mitjà termini. O sigui que de moment ens anirà acompanyant el sol i la calor intensa. Paciència, doncs, i a passar per l’ombra sempre que es pugui. I suposem també que en el seu moment ja es van prendre totes les precaucions possibles per tenir sota control les foguerades de la passada nit de Sant Joan i que no n’hi va haver cap que se’n vagi escapar.
La pregunta bàsica d’aquest moment és si l’estiu que acabem de començar continuarà sent tan calorós i contundent com ha estat en els darrers dies. Tots els indicis i pronòstics sembla que ho asseguren i ho certifiquen. Si és així ens espera una bona temporada de calorades que cadascú haurà d’anar superant pel seu compte, tan bé com sàpiga. I d’ara endavant cada nou estiu s’escalfarà més? Segurament no hi ha ningú que sigui capaç de certificar-ho, però també sembla que pot ser d’aquesta manera. I a partir d’ara els hiverns també seran més freds o bé, al contrari, s’aniran suavitzant? Evidentment, ningú no té respostes taxatives a aquestes qüestions: només es pot dir que ja ho anirem veient.
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