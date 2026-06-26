Opinió | COSES DE GENT NORMAL
L’escola Alfred Mata de Puig-reig
L’escola Alfred Mata de Puig-reig es va inaugurar oficialment el diumenge 11 de juliol de 1926, enguany fa cent anys. La comunitat eductiva ja prepara els actes per fer-ne una sonada celebració.
La construcció de l’escola va ser possible gràcies a un acord entre l’Ajuntament, presidit per l’alcalde Prat Pons, un manresà que era el director de les fàbriques de Cal Pons i Cal Marçal, i membres de la família Mata i Pons, propietaris de la fàbrica de Cal Casas. El poble no parava de créixer, però l’escola no era res més que un pis habilitat per fer classes on s’amuntegava la canalla.
La nova escola era un edifici d’una sola planta amb grans finestrals, envoltat de jardins, però va néixer petit: només tenia tres aules. El 1930 l’Ajuntament ja es plantejava una ampliació per encabir els 176 nens i 172 nenes de 6 a 14 anys que vivien al poble. Els de les colònies anaven a les escoles de Cal Prat, Cal Pons, Cal Marçal, Cal Vidal, Cal Riera i l’Ametlla de Merola, que mantenien els empresaris. En total 830 infants entre 6 i 14 anys.
L’ampliació va consistir a aixecar un segon pis i estava a punt l’any 1934; el 1936 l’ajuntament es plantejava fer més obres per dotar-la de millors serveis.
Abans de l’adveniment de la República, es va fer un estudi sobre el nombre d’escoles existents a l’Estat espanyol amb l’objectiu de poder planificar la construcció de les que faltaven i poder escolaritzar entre un 30% i un 40% de nens i nenes que no tenien escola on anar. Espanya era un dels països d’Europa amb un grau més alt d’analfabetisme.
Quan es va proclamar la República es va comptar que mancaven 27.151 escoles per a un milió d’alumnes. Entre 1931 i 1934 se’n van construir 13.570 escoles i es van fer milers d’ampliacions; i entre 1934 i 1936, 3.421 més.
El 1934 l’escola Alfred Mata tenia un himne; la primera estrofa deia: «Beneïda Escola nostra, tu ets el temple de la pau, el qui viu sota el teu sostre, no pot ser mai esclau…».
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