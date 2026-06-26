Opinió | EL MIRADOR
Una llum en la tempesta
En mig del marasme, la crispació política insuportable i la baralla permanent en la qual s’ha convertit la política espanyola des de fa temps, consola llegir que encara hi ha qui treballa per millorar els serveis públics en aquest país: el Consell de Ministres celebrat aquesta setmana ha aprovat incrementar en 6.200 milions d’euros la dotació pressupostària pel sistema de dependència entre 2026 i 2027, en la que es pot considerar la inversió més gran de la història en aquest àmbit de les polítiques socials. La iniciativa, impulsada pel ministre de Drets Socials Pablo Bustinduy, suposa multiplicar gairebé per cinc el finançament estatal des de 2018.
Aquest és un pas àmpliament reclamat per tots els agents socials que intervenen en el sector de les cures a les persones dependents; un pas necessari i decisiu per enfortir un dels pilars de l’estat del benestar, probablement el més maltractat en els pressuposts de les administracions públiques des del mateix moment de l’aprovació de la Llei de la Dependència l’any 2006.
Aquest increment pressupostari junt amb l’aprovació de la modificació de la Llei de la Dependència, que ara està en tràmit parlamentari, hauria de servir no només per incrementar les ajudes a les persones afectades sinó també per impulsar un canvi de model que permeti reduir les llistes d’espera i, especialment, per reforçar els serveis que permeten a les persones amb dependència o discapacitat romandre a la seva llar i el seu entorn proper tant temps com sigui possible i en les millors condicions de vida possible.
Actualment, el sistema públic d’atenció a la dependència atén gairebé 1,7 milions de persones en el conjunt de l’estat espanyol. Avançar cap a un model de cures més just, més digne i més humà hauria de ser una prioritat de l’agenda política de totes les forces polítiques i de totes les administracions. La història recent del país fa pensar que aquest objectiu està lluny dels propòsits de la dreta i la ultradreta que, allà on governen, aposten clarament pel desmantellament i mercantilització d’aquests serveis.
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