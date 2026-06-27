Opinió | A TORT I A DRET
I si tots els immigrants fessin vaga?
Fa anys vaig llegir aquest consell en un llibre d’èxit mundial: «per aconseguir que li facin cas, dramatitzi la seva exposició». L’exemple que posava era més aviat casolà: No digui al veí que està tip de la SEVA música alta, digui-li «a la meva mare li molesta». Ja se sap que les mares són sagrades i encara més als Estats Units, país d’origen d’aquell llibre.
Dramatitzi. Què podrien fer els immigrants per aconseguir que se’ls escolti i capgirar la tendència creixent a veure’ls com criatures malèfiques, portadores de la pesta negra i culpables del descens de la productivitat i la crisi de l’habitatge? Dramatitzar. Com? Se m’acut una manera: amb una vaga general d’estrangers.
No hauria de ser llarga: amb tres o quatre dies n’hi hauria prou per fer-se notar. Tampoc no caldria que fos una convocatòria reglamentària, que podria trobar obstacles legals; es pot seguir l’exemple de Lloret de Mar, on la majoria de policies locals de guàrdia van agafar la baixa de cop un cap de setmana i l’Ajuntament va haver de recórrer a seguretat privada per protegir la mateixa comandància mentre els Mossos d’Esquadra patrullaven els carrers de la vila.
S’imaginen que tots, absolutament tots, els treballadors estrangers truquen un dilluns qualsevol al seu patró per dir-li que no es troben bé? I que els tallers, bars, botigues i altres negocis regits per forans no aixequen la persiana per la mateixa raó? Facin amb la ment una volta pel seu barri, i vagin imaginant. A la fleca/cafeteria hi ha una cua inacabable perquè només treballa l’encarregada. Se li acaben les baguets i el paqui és tancat. Després un missatge avisa que allò que van comprar per internet arribarà tard per manca de repartidors. De sobte l’electricitat flaqueja, i la ràdio informa que els equips tècnics de la companyia estan en quadre. Dinar al restaurant? El responsable diu que només plats freds o precuinats industrials al microones, perquè la cuina està deserta. L’escala del bloc no s’ha escombrat ni fregat, i el de l’ascensor no arregla l’avaria perquè sense ajudant està desbordat. Al súper hi ha lleixes buides perquè el camió no ha vingut i a la fruiteria no hi ha verdura fresca. A més a més, els nacionals comencen a faltar a la feina perquè han de suplir la cuidadora dels avis.
Poden anar completant el quadre. De cada aspecte de la nostra més o ments confortable vida diària, preguntin-se quina part es deu als estrangers, i què passaria si desapareguessin de sobte.
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