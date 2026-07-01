Opinió | TRIBUNA
Quan el WhatsApp de feina no descansa mai
El WhatsApp s’ha convertit, gairebé sense adonar-nos-en, en una de les eines de comunicació més habituals dins les empreses. El que va començar com una manera ràpida de resoldre petites incidències —avisar d’un retard, confirmar un canvi de torn o enviar una ubicació— ha acabat ocupant un espai molt més gran.
Avui, en moltes empreses, especialment petites i mitjanes com les que tenim a la Catalunya Central, bona part de la comunicació interna passa per aquí. S’hi donen instruccions, s’hi organitzen equips, s’hi resolen problemes i, de vegades, s’hi traslladen decisions que poden tenir conseqüències importants.
I això, jurídicament, no és menor.
El problema no és que les empreses facin servir WhatsApp. El problema és pensar que, pel fet de ser un canal informal, el que s’hi diu no té transcendència.
La realitat és una altra. Un missatge pot acabar sent una prova. Pot acreditar una ordre, una modificació d’horari, una exigència fora de jornada, una pressió indeguda o fins i tot una situació de conflicte laboral. I això val tant per a l’empresa com per a la persona treballadora.
Perquè moltes vegades el que per a una empresa és “un simple missatge”, per a qui el rep pot ser una instrucció clara. I aquesta diferència de percepció és precisament on sovint comencen els problemes.
Sobretot quan el missatge arriba fora d’horari.
A la nit. En cap de setmana. Durant vacances.
Aquí entra en joc un concepte cada vegada més important: el dret a la desconnexió digital.
No sempre cal que una empresa exigeixi explícitament una resposta perquè una persona se senti obligada a contestar. En moltes organitzacions, la pressió és més subtil. Si tothom respon a qualsevol hora, el silenci pot acabar interpretant-se com una falta d’implicació.
I això genera una dinàmica perillosa: la sensació que la feina no s’acaba mai.
El mòbil continua sonant, els grups continuen actius i la frontera entre vida laboral i vida personal es va difuminant fins a gairebé desaparèixer.
També cal mirar amb atenció els grups de WhatsApp d’empresa. Són útils, sí. Però no són un espai sense límits. S’hi poden compartir dades personals, fer comentaris inadequats, generar pressió col·lectiva o comunicar qüestions que requeririen més formalitat.
I això també té conseqüències.
No tot es pot gestionar amb un missatge ràpid.
Hi ha decisions que necessiten forma, context i traçabilitat: canvis de jornada, advertiments, sancions, modificacions de funcions o qualsevol comunicació que pugui afectar drets laborals.
La rapidesa és útil. Però no pot substituir el rigor.
Per això, més que prohibir eines com WhatsApp —que seria poc realista—, el que cal és regular-ne l’ús dins l’empresa. Definir per a què serveix, en quins horaris es fa servir, qui pot donar instruccions i quines qüestions han de passar necessàriament per canals més formals.
Perquè les eines digitals han canviat la manera de treballar, però no han eliminat les responsabilitats.
I sovint, quan arriba un conflicte, la pregunta ja no és si aquell missatge era informal.
La pregunta és què es va dir, quan es va dir i quin impacte va tenir.
Perquè a la feina, un WhatsApp pot semblar poca cosa.
Fins que deixa de ser-ho.
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