Opinió | tribuna
Ferrocarril i capitalitat
«El tram Igualada-Barcelona, prioritat per al tren transversal. La consellera Sílvia Paneque es reuneix amb els agents socials i econòmics d’Igualada i l’Anoia per abordar projectes estratègics». Efectivament, les prioritats d’un futur Eix Transversal Ferroviari han de ser les seves connexions radials amb Barcelona. Igualada, Manresa i Vic han de jugar un paper cabdal per a un model descentralitzat de país. Les connexions ferroviàries actuals (R6 Igualada, R4 Manresa i R3 Vic) s’han de remodelar profundament per garantir temps de connexió competitius amb BCN. L’R3 (Vic) està ja en obres per doblar vies, i l’R6 (Igualada), un cul de sac de carrilet amb una via, està en fase d’estudi per convertir-la en una línia estratègica de doble via entre Saragossa, Lleida i BCN, via Martorell. Manresa i la seva R4 queden als llimbs dels benaventurats. No som capaços d’anar més enllà de reivindicar-la cada pocs anys i fer-nos la foto de rigor. Res de proactivitat, debat, proposicions i consens efectiu. Manresa té un debat pendent des de fa molts anys sobre el model ferroviari i la ciutat: l’Eix Transversal Ferroviari i el seu traçat actual inversemblant, la intermodalitat Renfe/Catalans, la facilitat d’accessos i aparcaments, la seguretat, el potencial logístic, etc. D’aquesta misèria de plantejaments ens volen distreure amb el Tren Tram fins a Santpedor passant per l’Agulla, la remodelació de l’estació del Nord per fer-hi una nau de manteniment, o l’anunci del soterrament del baixador a plaça Espanya, obra inútil que només es justifica per la remodelació (a costa de les obres) de la plaça Espanya. Engrunes de taula de pobre per enganyar la fam. Intervencions secundàries per amagar la falta de criteri, projecte, i visió de futur de les decisions estructurals. Volem ser capital, així ho demanava la ciutat a la Generalitat fa pocs dies. Però la capitalitat, com el respecte, només es guanya amb mèrits, i no per adjudicació administrativa. Ser capital va més enllà de ser una ciutat bonica. Ha de liderar i fer pinya amb el territori i els seus actors socials, polítics i econòmics. Seguint amb la notícia d’inici, l’Anoia vol desplegar el Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena, mentre el Bages té abandonat al calaix el document de diagnosi dels PAE (Polígons d’Activitat Econòmica) per redactar-ne el Pla Director. Allí resta empolsimat. Cal doncs felicitar Igualada, l’Anoia, i la vegueria del Penedès. Posem-nos les piles.
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