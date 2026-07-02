Opinió | Maria Carme Sales Egea
El Poble Vell de Súria: Un decorat medieval que s'enfonsa la resta de l'any
Com a veïns del Poble Vell de Súria, volem manifestar la nostra indignació davant l’abandonament que rep el barri per part de l’Ajuntament. Una zona històrica que es ven com l’orgull del municipi, però que de portes endins pateix una deixadesa intolerable. La hipocresia municipal es fa evident cada novembre amb la Fira Medieval. Durant un cap de setmana, el Poble Vell és el centre del món a costa d’un veïnat a qui l’Ajuntament no dona. La realitat és insultant som un simple decorat turístic un cop l’any, mentre que els altres 361 dies restants quedem oblidats. Aquest abandonament s’ha agreujat amb la pèssima gestió dels residus, reduint les illes de contenidors i prohibint el sistema del «porta a porta» en un barri de carrers costeruts on resideix molta gent gran, obligant-los a carregar bosses per rampes pronunciades. Però mentre per a donar serveis tot són excuses, l’Administració actua amb unes formes del tot bananeres per a d’altres finalitats. Recentment, la Jutgessa de Pau de Súria es va presentar a la nostra comunitat proferint amenaces de fer venir la Policia Local si no se li lliuraven les claus d’un pis desocupat en litigi per deutes. L’objectiu s’ha consumat: hi han fet entrar una persona sense sostre sense cap garantia legal, cap subministrament bàsic ni cèdula d’habitabilitat, mentre que disposen de dos habitatge vuits i dignes, llestos per viure a Cal Ton Bató. Això no és política social; és treure’s un problema de sobre per la via de la força, generant un greu risc d’incendi i insalubritat per a tot el bloc de veïns que ens veiem completament indefensos. Exigim a l’Ajuntament de Súria que es plantegi quina mena de Poble Vell vol: un barri net, accessible, cuidat tot l’any i digne per als seus veïns, o un gueto abandonat a la seva sort que només serveix de fons de foto per fer negoci al novembre i de catifa per amagar-hi les negligències de les autoritats. Els veïns ens plantem i no permetrem que es degradi més casa nostra.
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