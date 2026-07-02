Opinió | a tort i a dret
Semidirectes el 2040? Ens prenen el pèl!
Quan estudiava a la universitat de Bellaterra, fa més de cinquanta anys (perill, batalleta!), gairebé sempre hi anava amb la Renfe des de Manresa. Havia de fixar-me en quin tren agafava, perquè alguns no s’aturaven a l’estació de Cerdanyola, d’on sortia el bus gratuït cap a les facultats. Només ho feien els «tramvies», els que paraven a totes les estacions; els altres, els semidirectes, se’n saltaven una pila. Estaven pensats per als usuaris de Manresa, Terrassa i Sabadell que tenien pressa per arribar a Barcelona.
Si això era possible fa cinquanta anys, per què no ho és ara? El traçat de les vies és el mateix, i si bé hi ha alguna estació més, també n’hi ha alguna de menys (s’han tancat les dels Comtals, Castellgalí, Olesa, Torrebonica i Castellarnau). De fet, fins l’abril del 2022 van circular trens directes, amb molt poques parades, que trigaven una hora fins a Barcelona, però aquell mes els van suprimir, pretextant unes obres del corredor mediterrani en una altra part del país. L’any següent la Generalitat deia que potser es restablirien el 2025. No tant sols no va ser així, sinó que ara la consellera Sílvia Paneque ha presentat un pla que envia la tornada dels semidirectes manresans... a l’any 2040. Increïble.
Fa de mal saber si des de la Generalitat ens prenen el pèl o és que no en saben més. Per vist que aquest és el govern de la gestió, el que més gestionen són plans per al futur remot, però una feina tan senzilla com organitzar els horaris dels trens per resoldre problemes immediats es veu que escapa a la seva capacitat.
Els vots dels nets - Feijóo acusa el govern de buscar votants per al PSOE facilitant la nacionalitat a descendents d’espanyols amb l’anomenada «llei de nets». A banda que no fa tant el PP havia proposat el mateix, què li fa pensar a Feijóo que aquestes persones votarien socialista?
Piscines - Els manresans fugen als pobles de la comarca buscant piscines. ¿I si a l’estiu l’Ajuntament de Manresa instal·lés piscines provisionals, envoltades de cobertes vegetals, a Sant Domènec, a la Porxada, i a tantes altres places, cruïlles, zones verdes i rotondes prou espaioses com pugui trobar?
L’aire condicionat dels pobres. Així vaig sentir que anomenaven una bossa plena de glaçons penjada davant de les pales d’un ventilador. Cal posar un plat a sota per recollir l’aigua i vigilar amb els fils elèctrics: no els agrada la mullena.
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