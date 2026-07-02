Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
La via Starmer
La «via Starmer» no és res més que el sistema que tenen els Britànics de nomenar el seu primer ministre. El mètode funciona de la següent manera, el partit majoritari escull, d’entre els seus diputats, qui, ha de ser, primer ministre i el Rei el nomena. En cas de dimissió com ha estat el cas de Starmer la substitució funciona de la mateixa manera. Quan Junts diu que vol que s’apliqui la via Starmer a Espanya ens diu que Pedro Sánchez dimiteixi i que els socialistes proposin un nou president. Atès que el sistema a Espanya es força diferent, ja que el president ha de ser escollit pel Parlament, els socialistes no tenen cap garantia que el nou candidat fos escollit.
La via Starmer, en el cas de Junts, és una manera d’apropar-se al PP per la porta del darrere. Només cal recordar que Junts la mateixa setmana votava junt el PP i Vox que el president Sánchez presentés una moció de confiança. Una proposició fantasma doncs no vincula en absolut al govern.
Perquè Junts fa aquest gir?, difícil resposta. Segons les dades del CIS, en brut, un terç dels votants de Junts, confien en Pedro Sánchez com a president i en conjunt li posen una nota de 5, mentre que aquestes mateixes persones li donen un 2 a Feijóo. Ja fa temps que a l’analista de dades de Junts no li fan massa cas, perquè sinó no s’entén un comportament així.
Després de donar-li voltes pot haver-hi una explicació. En els propers dies sortirà la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si com s’espera sortirà favorable a la llei d’amnistia, immediatament després, s’haurà de posicionar el Tribunal Suprem Espanyol i aquí tornem a estar com estàvem. Amb una judicatura normal no hi hauria cap dubte -tampoc s’ hagués arribat fins aquí- i els tribunals serien favorables a aixecar totes les condemnes pendents, inclòs el retorn de Puigdemont. Poden fer una altra cosa els tribunals espanyols? En principi no, però veient els antecedents tot és possible.
Tots sabem que Junts és una organització al servei dels interessos de Puigdemont: serien capaços d’arribar a un acord amb el PP a canvi que els jutges li donin la seva llibertat? Tot fa pensar que sí, el que no sabem és fins a on. Podrien votar una moció de censura? Amb una mica de sort per ells no els caldrà. Tombant el topall de despesa en la tramitació del pressupost en podrien tenir prou.
La conseqüència de tot això és que els ciutadans de Catalunya es quedaran sense el pressupost de l’Estat més social de la història de la democràcia i sense els 4.600 Milions del nou finançament o la quita del 20% del deute de la Generalitat. Poc futur té aquesta via.
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