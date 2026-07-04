Opinió | TRIBUNA
Contrastos
A finals de juny, hi ha clàssics que perduren. Les notes de les PAU, els viatges dels estudiants a Menorca (que és on una gran part dels examinats saben les notes, enmig de cavalls desbocats i d’ingents dosis de pomades de Gin Xoriguer) i, per descomptat, les notícies sobre els estudiants, hagin anat o no a Menorca, que han tret notes extraordinàries. Cada any tinc una petita satisfacció si es dona el cas que el noi o la noia que han excel·lit en els exàmens provenen d’un institut i no pas d’un centre privat o concertat. I la satisfacció augmenta quan aquesta noia o aquest noi declaren que la seva tria és una carrera d’Humanitats. En el primer cas perquè posa en valor l’educació pública, justament en uns moments crítics; i, en el segon, perquè sempre tendim a identificar l’excel·lència amb una vocació científica o tècnica i no pas amb aquella cosa inútil que en diem Lletres.
És el cas d’aquest any. Laura Tallada ha tret un 9,9 a la selectivitat, ha estudiat a l’IES Pere Alsius de Banyoles i ha decidit que farà el doble grau de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades a la UPF. I sí, també ha sabut la notícia de Menorca estant. No ha tret un 10 perquè ha «fallat» (si és que som tan atrevits de dir-ne així) justament en Literatura Catalana (8,5) i en Llengua Castellana (9,5), una curiositat que referma la seva tria. Per entrar al doble grau que desitja en tindria de sobres fa uns anys, però, a més a més, en els últims cursos, la nota de tall ha baixat més de dos punts. És a dir, ara podrà estudiar còmodament per ser traductora amb un coixí de plomes. D’aquí un temps, protagonitzarà un reportatge sobre què se n’ha fet d’aquells que van treure tan bona puntuació. Potser serà un torsimany de referència o potser haurà inventat un llenguatge de base binària imbatible. Ja se sap que els destins del Senyor són inescrutables i que la lingüística és molt a prop de la robòtica. Mentrestant, els pares dels nens que han suspès l’examen de matemàtiques clamen al cel i a la Generalitat perquè era massa difícil. El mon és ple de contrastos.
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