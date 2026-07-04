Opinió
A favor de lligar
Fa uns quants dies em vaig assabentar (vaig tardíssim, es veu) que la lletra lligada ja no s’ensenya a totes les escoles; i abans de l’emprenyada, el primer que em va venir al cap van ser els primers Babars de Jean de Brunhoff. Aquella cal·ligrafia fina, amable, ara aspiracional, fa que perdonis tots els pecats de l’entranyable elefant que va colonitzar la selva francesa i va sotmetre el seu poble.
Després em va venir al cap el llibre de l’Andy Warhol «Seven Illustrated Books» que tenim a casa exposat a la prestatgeria multistrux com si fos un exemplar únic, només perquè em va valdre 80 pavets. Aquella lletra lligada, cursiva i amb cargolets que utilitza en Warhol per explicar-nos històries sobre gatets, sabates o angelets és màgica. T’absorbeix, i el fet de voler-la contemplar, eleva el text a tresor. Em recorda a les cartes que jo escrivia a les meves amigues per dir-los que les trobaria a faltar aquell estiu o a les dels meus pares perquè em perdonessin alguna malifeta. Utilitzava la lletra lligada expressament, com a senyal d’esforç i de traça sabent que obtindria el perdó més ràpidament.
Encara escric amb lletra lligada i m’hi esforço més quan faig fanzines per als meus alumnes o quan escric diaris per al Joan i la Natàlia. D’aquí el meu disgust i el meu malestar en pensar que aquest tipus de cal·ligrafia, potser ells, no l’arribaran a veure a l’escola.
I per què? Doncs no us penseu que no ho he buscat. He intentat trobar algun estudi acadèmic o alguna tesi doctoral, però sense èxit (si algú me’n vol passar alguna, me la llegiré de dalt a baix). El que sí que he pogut llegir són alguns plans escolars on es defensa aquesta decisió. Us anomeno les principals raons.
La lletra d’impremta és la que ocupa la majoria dels espais del nostre dia a dia, és més fàcil d’aprendre, millora l’autoestima i la motivació (?), economitza el temps en el procés lectoescriptor, és més inclusiva i s’adequa al context social cultural.
En fi, el de sempre, l’utilitarisme torna a guanyar la partida a la nostàlgia, a la bellesa, a la particularitat i al sentit estètic que tant urgeix preservar.
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a confinar el barri de la Balconada i la residència l'Onada
- Pedro Martínez: 'El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- L’Ajuntament adverteix que sancionarà més per passar de 30 km/h a Manresa
- Manresa nodreix Aliança Catalana a Vic