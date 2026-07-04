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Opinió | a tort i a dret

Xavier Domènech

Xavier Domènech

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A Sánchez el fregiran els seus ineptes

Una conspiració que deixa rastres a cabassos és una porqueria de conspiració. Encara més quan l’objectiu són organitzacions que no es mamen el dit, com ara la Unitat Central Operativa, la famosa UCO de la Guàrdia Civil, que és insistent, persistent, sistemàtica, incansable, orgullosa i corporativa. Si la UCO et posa en la diana de les seves indagacions, ja cal que ho tinguis tot ben lligat i el sac no tingui ni un sol fil per estirar. Una llibreta on has estat apuntant totes les reunions i entrevistes conspiratives és el fil més espectacular que pot trobar un investigador, i amb estirar-lo pacientment n’hi ha prou per despullar qualsevol trama. S’ha de ser d’una extrema ineptitud conspiradora per deixar constància negre sobre blanc d’un inventari exhaustiu d’ocultacions. Ineptitud o deslleialtat, si l’objecte del registre és utilitzar-lo en el futur com amenaça: «està tot apuntat, més val que no em traeixis». Quan permets que aquest document caigui en mans de la UCO, la ineptitud és inqüestionable. Com ho és la de les llumeneres que van decidir llogar una Mata Hari de pela amb deu ni més ni menys que per neutralitzar les causes contra Pedro Sánchez i família. El gran pecat de l’encara president és haver-se refiat de la colla del Peugeot que el 2017 van acompanyar-lo a fer la volta a Espanya per recuperar el poder dins del PSOE, i els va recompensar per la seva lleialtat sense fixar-se gaire ni en la capacitat ni en l’honradesa. Tots per un, un per tots, junts fins la banqueta dels acusats.

Contra tot - Com informa avui aquest diari, Xavier Capelles és un manresà instal·lat a Vic que al llarg dels anys ha transitat de la ultradreta espanyolista a Aliança Catalana, passant per diverses i variades etiquetes. Quin deu ser el seu pensament autèntic? Per saber-ho li hem mirat el compte a X, on es presenta així: «En rebel·lió contra els Benestars dels Estats. Cal una reestructuració integral de la política per salvar Catalunya. La partitocràcia mata suaument». I en un tuit fixat a dalt de tot, afegeix (majúscules seves): «Entre l’ESTAT ESPANYOL que ens considera el seu traster i un tros de Castella i entre els PARTITOCRÀTICS PROCESSISTES i happyflowers del mambo que no tenen escrúpols en estafar al poble que pretenen salvar, la Catalunya mil·lenària està a la UCI. #SalvemCatalunya. Salvem el futur». Més que d’una ideologia, estem en presència d’una mentalitat. Força estesa, per cert. n

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