Opinió | tribuna
Demà ja farà un any
El temps passa volant. Demà 12 de juliol farà un any que el M.H.P. de la Generalitat de Catalunya Sr. Salvador Illa, va anunciar al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa que el 2030 estaria desdoblada en un 2+2 la carretera C-55 entre Manresa i l’enllaç amb l’autopista C-16, a Castellbell i el Vilar. El calendari compromès pel president va ser: 1r.- A finals del 2025 es tindrien dels Estudis Informatius i d’Impacte Ambiental. 2n.- Al 2026 es redactarien els projectes constructius i es licitarien les obres. 3er.- Al 2027 s’adjudicarien i s’iniciarien les obres. I 4rt.- Al 2030 es finalitzarien les obres i el tram de carretera indicat estaria operatiu.
La realitat és quelcom diferent. Som al 2026 i tot just s’acaba de tancar el termini de presentació d’al·legacions als estudis informatius presentats al maig. Quasi amb un any d’endarreriment. Aquesta preocupant situació la vam traslladar tant al secretari de Mobilitat del departament de Territori Sr. Manel Nadal en la reunió que vam tenir el 19 de maig al Departament de Territori, com a la consellera de Territori H. Sra. Sílvia Paneque, en ocasió de la presentació d’Inversions al Bages que es va fer a la delegació del Govern a Manresa el passat 15 de juny. La resposta del Sr. Nadal va ser que es recuperaria l’endarreriment actual i que el 2030 estarien acabades les obres, tal com es va comprometre el president Illa. La consellera Paneque va reafirmar les paraules del secretari Nadal.
A tots dos els vam insistir en la necessitat de què en la revisió del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) que es revisarà i actualitzarà durant el 2026 i 2027, i que tindrà una vigència pels pròxims 25 anys, o sigui fins al 2052, s’inclogui la necessitat d’iniciar els estudis informatius previs, estudis d’impacte ambiental, projectes, adjudicacions i obres perquè el desdoblament 2+2 arribi des de l’enllaç de l’autopista C-16 a Castellbell i el Vilar fins a Abrera, per enllaçar amb l’autovia A-2. En aquest aspecte, la consellera Paneque ens va dir que el secretari Nadal té molt present aquesta necessitat. Seguirem amb atenció l’evolució dels esdeveniments i us mantindrem informats.
No vull acabar sense agrair a tots aquells que des de ja fa més de tres anys estan donant suport a Xarxa7 de forma continuada i sense defallir i també als recents suports rebuts del Berguedà, Solsonès i Osona, i molt especialment a la «Plataforma No Més Morts a la C-55» i a la «Federació d’Associacions de Veïns de Manresa», doncs ja són més de quinze anys que estan lluitant per aquest objectiu. Sense tots ells no seria possible fer realitat aquesta infraestructura vital per a la Calalunya central.
Seguim!
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